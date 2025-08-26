Tasa de Cambio BCV 27 de agosto de 2025: 144,3732 Bs/USD (+0,9334%)

La tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 144,3732 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3351 (+0,9334%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.
Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.
Evolución de la tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025
Variación del tipo de cambio:
La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +92,4387 bolívares (+177,9909%). Con respecto al 27 de agosto de 2024, el incremento es de +107,8099 bolívares (+294,8582%).
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,7612%.
Fecha valor: miércoles 27 de agosto de 2025.
A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025:
EUR
|168,34059493
CNY
|20,18161231
TRY
|3,51872288
RUB
|1,79469546
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):
|Fecha del Indicador
|Banco
|Compra
|Venta
|26/08/2025
|Banesco
|144,1347
|144,5992
|26/08/2025
|BBVA Provincial
|143,7532
|144,8660
|26/08/2025
|N58 Banco Digital
|145,2406
|145,2406
|26/08/2025
|Banco Mercantil
|143,0826
|143,7000
|26/08/2025
|BanCaribe
|143,0364
|143,0903
|26/08/2025
|Otras Instituciones
|143,3997
|145,5208
Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:
La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.