Tasa de Cambio BCV 27 de agosto de 2025: 144,3732 Bs/USD (+0,9334%)

La tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 144,3732 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3351 (+0,9334%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +92,4387 bolívares (+177,9909%). Con respecto al 27 de agosto de 2024, el incremento es de +107,8099 bolívares (+294,8582%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,7612%.

Fecha valor: miércoles 27 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 27 de agosto de 2025:

EUR 168,34059493 CNY 20,18161231 TRY 3,51872288 RUB 1,79469546

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 26/08/2025 Banesco 144,1347 144,5992 26/08/2025 BBVA Provincial 143,7532 144,8660 26/08/2025 N58 Banco Digital 145,2406 145,2406 26/08/2025 Banco Mercantil 143,0826 143,7000 26/08/2025 BanCaribe 143,0364 143,0903 26/08/2025 Otras Instituciones 143,3997 145,5208

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

