Tasa de Cambio BCV 28 de agosto de 2025: 145,7453 Bs/USD (+0,9504%)

La tasa de cambio BCV al 28 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 145,7453 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3721 (+0,9504%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 28 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +93,8108 bolívares (+180,6329%). Con respecto al 28 de agosto de 2024, el incremento es de +109,157 bolívares (+298,3385%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,8308%.

Fecha valor: jueves 28 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 28 de agosto de 2025:

EUR 169,13013338 CNY 20,35605743 TRY 3,55110837 RUB 1,81046688

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 27/08/2025 Banco Mercantil 146,8178 146,9611 27/08/2025 Banco Exterior 145,1118 145,5000 27/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 144,2960 145,7069 27/08/2025 Banco Plaza 144,0080 144,0488 27/08/2025 BBVA Provincial 145,4496 146,2491 27/08/2025 Otras Instituciones 144,7631 145,5016

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.