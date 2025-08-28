Tasa de Cambio BCV 29 de agosto de 2025: 147,0825 Bs/USD (+0,9175%)

La tasa de cambio BCV al 29 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 147,0825 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3372 (+0,9175%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 29 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +95,148 bolívares (+183,2077%). Con respecto al 29 de agosto de 2024, el incremento es de +110,4906 bolívares (+301,9537%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,8408%.

Fecha valor: viernes 29 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 29 de agosto de 2025:

EUR 171,54967387 CNY 20,63012833 TRY 3,58373312 RUB 1,82690755

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 28/08/2025 Banco Mercantil 147,3091 147,3375 28/08/2025 Banco Exterior 146,0482 146,3918 28/08/2025 BBVA Provincial 146,4973 147,2510 28/08/2025 Banesco 147,4661 146,0607 28/08/2025 R4 147,6813 147,6631 28/08/2025 Otras Instituciones 145,7784 147,6360

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.