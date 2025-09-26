Tasa de Cambio BCV 29 de septiembre de 2025: 175,6471 Bs/USD (+1,0999%)

La tasa de cambio BCV al 29 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 175,6471 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,911 (+1,0999%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 29 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +123,7126 bolívares (+238,2089%). Con respecto al 27 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +138,7816 bolívares (+376,4539%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,6022%.

Fecha valor: lunes 29 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 29 de septiembre de 2025:

EUR 205,38766697 CNY 24,62768329 TRY 4,22584145 RUB 2,10023041

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 26/09/2025 Banesco 177,5668 177,0416 26/09/2025 Banco Mercantil 173,8619 176,7225 26/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 173,7341 173,9683 26/09/2025 Bancamiga 175,5003 173,2625 26/09/2025 BBVA Provincial 174,7164 176,1517 26/09/2025 Otras Instituciones 174,9651 175,4360

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.