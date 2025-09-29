Tasa de Cambio BCV 30 de septiembre de 2025: 177,6143 Bs/USD (+1,12%)

La tasa de cambio BCV al 30 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 177,6143 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,9672 (+1,12%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 30 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +125,6798 bolívares (+241,9967%). Con respecto al 30 de septiembre de 2024, el incremento es de +140,7057 bolívares (+381,2274%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,7222%.

Fecha valor: martes 30 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 30 de septiembre de 2025:

EUR 208,28473732 CNY 24,94968323 TRY 4,2745375 RUB 2,1421974

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.