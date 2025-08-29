Desempleo femenino y juvenil muestran mejoría en Colombia

agosto 29, 2025 12:59 PM
Desempleo
La Tasa de Desocupación (TD) en Colombia cayó a 8,8% en julio de 2025, lo que representa un descenso de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, cuando fue de 9,9%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación bajó a 8,4%, desde 10,2% un año atrás.

El empleo mostró una recuperación notable, con un aumento de 766.000 personas ocupadas a nivel nacional. Los sectores que más contribuyeron fueron Alojamiento y servicios de comida (+186.000) y Transporte y almacenamiento (+172.000), mientras que Información y Comunicaciones registró una caída de 80.000 ocupados.

La mejora se reflejó también en la brecha de género: la desocupación femenina bajó a 11,1%, mientras que la masculina se ubicó en 7,1%, reduciendo la diferencia a 4 puntos porcentuales. Entre los jóvenes, la tasa de desocupación para el trimestre móvil mayo-julio fue de 15%, con avances en varias ciudades.

Jóvenes con mejoría en el empleo

La población joven también experimentó avances, con una tasa de desocupación de 15% para el trimestre móvil mayo-julio 2025, significativamente menor que en el mismo período del año anterior. Las ciudades con mayores retos para los jóvenes siguen siendo Quibdó (33,7%), Sincelejo (24,9%) e Ibagué (23,7%), mientras que las tasas más bajas se registraron en Pereira (12,9%), Cali (13,5%) y Villavicencio (13,5%).

Por último, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar se situó en 9,0% para el total nacional y 8,3% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, mostrando estabilidad frente a junio de 2025.

