Banco Central de Brasil descarta cambios en la tasa neutral del 5%

En medio de un debate creciente sobre el nivel de la tasa de interés que equilibra la economía sin acelerar la inflación ni frenar el crecimiento, el Banco Central de Brasil (BCB) dejó claro que no moverá su estimación de la llamada tasa neutral, actualmente situada en 5% anual.

El mensaje vino de uno de los hombres clave de la política monetaria brasileña, Diogo Guillén, director de Política Económica del BCB, quien este viernes, en un evento organizado por el medio JOTA, afirmó que “no soy partidario de revisar con frecuencia los tipos neutrales”. Según explicó, hacerlo de manera recurrente “provoca una mayor volatilidad” en los mercados y resta previsibilidad a la política monetaria.

Guillén reconoció que las proyecciones del mercado apuntan a un nivel algo superior al estimado por la autoridad monetaria. Sin embargo, insistió en que, por ahora, “no lo vamos a cambiar; si lo consideramos necesario, lo comunicaremos”.

La tasa neutral —también llamada r-star— es una referencia teórica que indica el tipo de interés real (descontada la inflación) que no estimula ni frena la economía. No se publica todos los meses, y su cálculo implica supuestos sobre productividad, ahorro, inversión y riesgo país.

El telón de fondo: inflación y señales mixtas

El comentario de Guillén llega en un momento en que el BCB intenta calibrar su política frente a una inflación que, aunque ha cedido desde los picos recientes, todavía se mantiene cerca del techo de la meta oficial. Al mismo tiempo, el crecimiento económico ha dado señales mixtas, con sectores que se desaceleran y otros que muestran resiliencia.

En este contexto, una revisión al alza de la tasa neutral podría interpretarse como un giro hacia una postura más dura (hawkish), con implicancias directas sobre el rumbo de la tasa Selic, hoy en niveles restrictivos tras un ciclo prolongado de alzas.

