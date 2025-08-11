Brasil mantendría tasas de interés “muy restrictivas” hasta 2026, advierte el Banco Central

agosto 11, 2025 2:08 PM
Banco Central de Brasil
Foto: Agencia Brasil

El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, advirtió este lunes que la entidad monetaria prevé mantener la tasa Selic en niveles “muy restrictivos” por un periodo prolongado, posiblemente hasta 2026, debido a que las expectativas de inflación continúan alejadas del objetivo oficial del 3%.

“Las expectativas permanecen desancladas en un nivel que es bastante incómodo para el Banco Central”, afirmó durante un evento en Sao Paulo. “Quizás desde finales de 2025 hasta 2026 requerirán una vigilancia continua, por lo que hemos dicho que debemos mantener las tasas en un nivel muy restrictivo durante un tiempo prolongado”.

Pausa en el ciclo de endurecimiento

La advertencia se produce después de que, a finales de julio, las autoridades monetarias pusieran fin a un ciclo de endurecimiento que, desde su inicio, elevó en 450 puntos básicos la tasa de referencia Selic, llevándola al 15%, el nivel más alto en dos décadas.

Galípolo subrayó que la pausa en los ajustes responde a la necesidad de evaluar si la tasa actual es lo suficientemente contractiva para reconducir la inflación hacia la meta. “Adoptamos la idea de continuar la interrupción, monitoreando de cerca los indicadores económicos”, explicó.

Mientras algunos agentes del mercado apuestan por un recorte antes de fin de año, el consenso de la encuesta semanal del Banco Central entre economistas privados proyecta que el primer ajuste a la baja, de 50 puntos básicos, ocurriría recién en marzo.

La postura del Banco Central refleja una estrategia de cautela en medio de presiones inflacionarias persistentes, que amenazan con comprometer la credibilidad de la política monetaria de la mayor economía de América Latina.

Con información de Reuters

