Telefonía fija aportó 67% de los ingresos de Cantv en el primer semestre

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La empresa estatal de telecomunicaciones Cantv finalizó el primer semestre de 2025 con ingresos operativos por 8.976 millones de bolívares. De este monto, 67% corresponde a ingresos por servicios de telefonía fija.

De acuerdo a las cifras reportadas por Cantv, los ingresos totales aumentaron 57,1% entre enero y junio en comparación con el mismo período de 2024, cuando alcanzó la cifra de Bs 3.777 millones.

Los estados financieros destacan que del total de los ingresos, un monto de Bs 5.982 millones corresponde a servicios de telefonía fija. Mientras que el resto 33,4% (Bs 2.993 millones) a ingresos por servicios de internet.

La operadora de telecomunicaciones explicó que el mayor monto de los ingresos por telefonía fija proviene del servicio de «transmisión de datos» con el cual cerró el período en Bs 2.769 millones.

«El incremento (en ingresos de operación) se debe principalmente por el aumento de tarifas y por servicios prestados al CNE (Consejo Nacional Electoral) por elecciones de la Asamblea Nacional 2025», indicó Cantv. En 2025 se llevaron a cabo procesos electorales para elegir a diputados a la Asamblea Nacional, así como a gobernadores y alcaldes.

De acuerdo a la información de los planes del servicio de internet ABA proporcionados por la estatal, las tarifas van desde 25 a 80 dólares pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial.

El segundo renglón con mayor monto en ingresos fue «servicios locales» con Bs 2.476 millones para un alza de 26% con respecto a 2024. Seguido de «otros servicios» con un monto de Bs 522,4 millones; «llamadas salientes fijo a móvil» con Bs 124,1 millones y un aumento de 63%. Así como el servicio «de larga distancia» con Bs 89,4 millones y un aumento de 65,3%.

El único renglón que tuvo una variación negativa fue el de «interconexión entrante» el cual obtuvo ingresos por Bs 90.967. Este servicio que se refiere a la conexión técnica y comercial entre operadores para que los usuarios de una red puedan comunicarse con usuarios de otras redes, tuvo una caída de 44,7% en el período.

También puede leer: Fibex Telecom estima 250 mil nuevos clientes con plan de emisión de papeles comerciales

Reporte semestral

Los estados financieros de Cantv correspondiente a los meses de enero a junio de este año destacan igualmente una pérdida de 166,7 millones de bolívares. Este resultado es mayor a la cifra reportada en el mismo período de 2024 de una utilidad negativa de Bs 90,7millones.

En el primer semestre de 2023, la empresa estatal había cerrado con una ganancia de Bs 134,7 millones, de acuerdo a los documentos entregados a la Bolsa de Valores de Caracas (BVC).

«La variación desfavorable principalmente por el cambio de la posición monetaria de activa a pasiva en junio 2025, generada principalmente por el incremento de obligaciones ancladas en divisas, acompañado por el impactado de la fluctuación de la tasa de cambio», destacó Cantv en su reporte entregado a la BVC.

Sobre los gastos operativos de la empresa destaca un monto de Bs 8.327 millones, lo que significó un incremento de 69,9%. Se obtuvo un «menor costo de interconexión debido a la disminución en el tráfico de Fijo/Móvil de las operadoras Telefónica y Digitel». Sin embargo, dentro de los costos financieros, mostró una «variación desfavorable principalmente por mayor gasto de comisiones bancarias, acompañado de gastos por intereses sobre prestaciones sociales».