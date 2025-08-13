Tesoro argentino capta $6.652 millones, aunque solo logra renovar el 61% de sus vencimientos

agosto 13, 2025 7:23 PM
Peso argentino monedas
Foto: iprofesional.com

En una jornada de financiamiento marcada por tasas en alza y un mercado más selectivo, el Tesoro argentino colocó este miércoles letras y bonos en moneda local por 9,14 billones de pesos, equivalentes a unos 6.652 millones de dólares.

Según informó la Secretaría de Finanzas, la licitación recibió ofertas por un total de 9,97 billones de pesos. Se ofrecieron ocho series de letras del Tesoro, con vencimientos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, y tres series de bonos, con plazos que iban de octubre próximo a febrero de 2026. Sin embargo, una serie de letras y dos de bonos quedaron sin adjudicar por falta de interés de los inversores.

El resultado dejó un sabor amargo: apenas se consiguió refinanciar el 61% de los compromisos que vencen esta semana, lo que confirma las tensiones para renovar deuda interna en un contexto de alta incertidumbre y exigencias crecientes por parte del mercado.

El desafío no era menor. Además del volumen de vencimientos, el Tesoro ya venía convalidando tasas elevadas en licitaciones anteriores como parte de su estrategia para absorber liquidez y contener la inflación. Esta vez, debió convalidar rendimientos todavía más altos, con un máximo del 69,2% anual, reflejo de la creciente prima de riesgo que exigen los inversores para prestar al Estado.

La próxima licitación está prevista para el 27 de agosto, en un calendario de vencimientos que seguirá poniendo a prueba la capacidad del Gobierno para financiarse sin agravar el peso de los intereses.

Con información de Reuters

