Tito López, presidente de Conindustria: Todo impasse que surja en los gremios se resolverá

Tito López, presidente de la Confederación Nacional de Industriales (Conindustria) para el período 2025-2027, tiene 36 años trabajando en la empresa privada. Cuenta que ha hecho vida como empresario desde 2008 cuando llegó a ser accionista del Grupo Vargas. Esta experiencia le da la firme convicción de que «hay que insistir» con las autoridades económicas, para lograr las mejoras que se requieren para aumentar la producción.

Su labor se ha enfocado en la industria farmacéutica y como gremialista desde el año 2014. Afirmó que serán pasajeros los desencuentros que ocurren dentro de Fedecámaras tras la elección de Felipe Capozzolo. El líder de la máxima cúpula empresarial tiene varios desafíos para gerenciar, junto con el resto de una junta directiva que lo adversaba en la campaña electoral. Para López todos los actores del gremio deben articularse para llegar al objetivo principal, como es el desarrollo de la actividad económica y la mejora de la calidad de vida de los venezolanos.

Pese a las críticas hacia varios de los gremios empresariales, López considera éstos han mantenido su autonomía y que no hay peligro en perder la institucionalidad que los caracteriza.

Sobre la situación del sector industrial en la primera parte de 2025, Conindustria prevé dar a conocer los resultados de la Encuesta de Coyuntura Económica del primer trimestre a finales de agosto. Sin embargo, su presidente adelantó en entrevista con Finanzas Digital, que aunque hubo una recuperación en general entre enero y marzo, se observan altibajos en varios de los subsectores. Recalcó que el consumo se mantuvo con lentitud, especialmente en el segundo trimestre.

Continuidad

Tito López señaló que durante su gestión continuará con las directrices que comenzó su antecesor en el cargo Luigi Pisella. Es proclive a mantener al diálogo con las autoridades económicas y ya ha sostenido reuniones con varios de sus voceros. Aún falta un encuentro con la vicepresidenta del área económica Delcy Rodríguez.

— Se puede decir que su llegada a la presidencia de Conindustria fue a través de consenso. ¿Usted va a mantener las políticas que caracterizaron la gestión de Luigi Pisella?

— Creo que hay que seguir varias de las directrices que dejó el expresidente Luigi Pisella, hay que mantenerlas para muchos puntos importantes. Debemos mantener la comunicación con todos los agentes gubernamentales y todos los ministerios que hacen vida en el sector económico productivo, inclusive con los representantes de las gobernaciones y alcaldías. Debemos tratar de influir en las políticas públicas en beneficio del crecimiento económico.

Para ello, hay que seguir trabajando con las cámaras sectoriales y regionales y actualizar las ocho políticas públicas más relevantes en las que nosotros hemos hecho una serie de propuestas. Ente ellas, armonía macroeconómica, tributaria, legislación laboral, modernización, ciencia, tecnología y educación, estímulo al emprendimiento y mipymes (micro pequeñas y medianas empresas), sostenibilidad ambiental, reinserción de Venezuela en el comercio global y el combate del comercio ilícito.

Esas son las ocho políticas públicas que nosotros tenemos sobre la mesa dentro de estos próximos dos años.

— ¿Cómo prevé mantener ese diálogo con las autoridades económicas y cómo plantear nuevamente todas estas solicitudes que el sector privado ha hecho desde hace tiempo?

— Todos los planteamientos los tenemos en la mesa. Vamos a seguir insistiendo, tratar de seguir influyendo en todo lo que son políticas fiscales y parafiscales. Cuando se revisa la Encuesta de Coyuntura, uno de las primeras observaciones que muestra es que prácticamente un 77% de las industrias solicitan que se revise toda la Ley de Armonización Tributaria, por ejemplo.

Vamos a seguir trabajando con los ministerios que hacen vida en el sector ya sea el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también es un organismo que aporta mucho a lo que es la parte económica. Vamos a seguir trabajando con los viceministros, con la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, que también juega un papel fundamental dentro de todo esto.

— ¿Ya se ha reunido con algunos voceros del área económica?

— Nos hemos reunido con el ministro Luis Villegas (ministro de Comercio), ya nos hemos reunido con el viceministro (de Economía Productiva) Saúl Ameliach, ya nos hemos reunido con Coromoto Godoy (ministra de Comercio Exterior). Hemos conversado lo referente a la próxima apertura de la Ventanilla Única que va a traer la simplificación de trámites y pueden generar tus propias divisas hacia el sector. Creo que eso es un punto muy importante. Nos hemos reunido con la ministra de Ciencia y Tecnología (Gabriela Jiménez).

— Dentro de las propuestas que se han hecho al Ejecutivo. ¿Cuáles considera que son prioritarias?

— Creo que se debe retomar el caso de la armonización tributaria a nivel de alcaldías, aprovechando que hubo recientemente elecciones y tienen nuevos representantes. Hay que hacer valer y hacer respetar la Ley de Armonización Tributaria.

Y sobre los temas impositivos seguimos solicitando la reducción del porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que de ahí nacen los créditos fiscales. Igualmente, la ampliación del pago del IVA de 15 a 30 días. Hablamos también de la disposición de un sistema tributario único que reconozca los créditos fiscales en cuanto a las retenciones, incremento de la base ingresos brutos anuales para calificar a los sujetos pasivos especiales. Ahora casi todo el mundo es contribuyente especial. Yo creo que hay que subir la base de manera de que este sea un poco más específico.

También creo necesario la reducción en 20% del encaje legal. Creo que todos estos factores que nombré pudieran contribuir al apalancamiento financiero de la industria. Cuando se revisa el financiamiento actual que es de entre 2,3 millones a 2,5 millones de dólares, eso apenas es el 2,5% del producto interno bruto.

Con respecto a la modernización de la legislación laboral, creo que eso hay que actualizarlo, está prácticamente desfasado. Sobre el programa de ciencia y tecnología, se debería retomar el sistema que se aplicó en la LOCTI hace varios años atrás, con el cual se podía utilizar ese impuesto para el desarrollo de todo lo que es tu personal interno.

Un punto también muy importante es la informalidad, el comercio ilícito y el contrabando. Todo ello ha impactado mucho a los productores nacionales, porque no están en igualdad de condiciones. Para nadie es ningún secreto que en el país lamentablemente se mueve mucho la informalidad y esto hace que el Fisco no cuenten con mas recursos a través de los impuestos.

Entonces, sabemos que hay bloqueo económico, que hay una serie de vicisitudes que no permite tomar algunas decisiones. Pero creo que con estas medidas que solicitamos se podría oxigenar el aparato productivo del país y que va a repercutir en el sector comercio y en la calidad de vida del venezolano.

Gremio con autonomía

Tito López asegura que los gremios saldrán adelante con sus diferencias y que sabrán entenderse. Niega que Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, entre otros, hayan perdido su autonomía e institucionalidad y que eso se ha demostrado en los últimos años.

— Hay controversias dentro de algunos gremios como Fedenaga, pero sobre todo en Fedecámaras. ¿Cree que se solucionarán a corto plazo?

— Creo que el fin único es colaborar, sumar, multiplicar para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional. Tanto Fedecámaras como Consecomercio, como Conindustria y como las demás cámaras sectoriales y regionales tenemos que trabajar en mutua sintonía de manera de aumentar la producción.

En cuanto a Fedecámaras se va a trabajar con el presidente (Felipe Capozzolo). En Consecomercio (José Gregorio Rodríguez) de igual forma y con el resto de las cámaras se va a trabajar con la persona que quedó electa.

Más allá de la de las observaciones que se tengan entre una u otra, creo que el fin es el mismo. El fin es Venezuela, crecimiento económico, tratar de aumentar el empleo, recuperar el país, influir en políticas públicas que sirvan hacia el sector industrial. Ahí es donde tenemos que apuntalar.

Sea el nombre o el representante que sea, tenemos que trabajar en un solo fin que es el país, que es la recuperación económica.

— ¿Cree que se ha perdido la autonomía de los gremios empresariales?

— No, al contrario. Creo que las autoridades gremiales han tenido la mayor representación en los últimos tres o cuatro años. Ha quedado demostrado inclusive desde el mismo Ejecutivo nacional ha visto que el sector industrial ha respondido en épocas de crisis, y que hemos sumado por el producto interno bruto. Creo que que se ha demostrado que el sector industrial venezolano juega un papel importante en la economía.

Cualquier impasse que pueda verse ahora se va a resolver. Yo estoy totalmente seguro que a nivel de comunicación y a nivel de reuniones toda observación o vicisitud que se pueda vivir tiene que ser solucionado bajo este aspecto, en tranquilidad, paz y armonía.

Balance industrial

El presidente de Conindustria resaltó que la mayor producción que se genera en el país sigue concentrada en la región central: Aragua, Carabobo, Lara y Miranda. «La Gran Caracas es donde que concentra un gran número de empresas productoras. Dependiendo del rubro, Táchira también se puede sumar, Mérida y Zulia».

Al mismo tiempo indicó que cada estado tiene su particularidad. «Hay casos, además, donde impacta más la falta de servicios públicos o del combustible, y por los problemas de vialidad», dijo.

Sobre cada uno de los sectores, destacó que varios son los que han estado impactados por diversas causas, como el comercio ilícito y la importación: textil, autopartes y repuestos, metalmecánico, construcción y turismo.

— ¿Podría dar un balance del sector industrial en este primer semestre?

— En el primer trimestre aún cuando hubo una recuperación en el sector, se observó que varios rubros se mantuvieron con buenos números, otros cayeron y otros se recuperaron. Y hubo una especie de lentitud en el consumo

En este segundo trimestre, puedo decir que en julio se sintió también esa baja en el consumo, pero habría que ver cómo va a cerrar este período. Todavía hay información que se está recaudando de varios sectores.

— Se habló de una lista de empresas e industrias que están en manos del sector de público y que podían pasar al sector privado. ¿Qué ha pasado con eso?

— Entiendo que algunas empresas se han reactivado, algunas se han devuelto a sus dueños originales. Ese proyecto está sobre la mesa todavía. Como presidente de Conindustria en apenas un mes y medio, no he discutido ese punto. Yo no he sido llamado para para recibir información al respecto, pero sí entiendo que algunas de ellas se han reactivado. De las que se han entregado al sector privado hay algunas que son del sector alimentos, de productos básicos. Inclusive se estuvo revisando en una oportunidad en una empresa farmacéutica.

— ¿Cuál perspectiva tiene sobre la creación de la zona económica especial en la frontera con Colombia?

— Este es un espacio para desarrollar y fomentar la producción a nivel de frontera. Aún cuando sabemos que es un territorio un poco hostil, se tiene que trabajar en ello. Digo siempre que cuando exista perdón, reciprocidad, complementariedad, integridad y sobre todo legalidad, todo eso suma. Si generará empleo e intercambio comercial entre ambos países, creo que es plausible en todo sentido.

Lo que hay es que revisar que la balanza sea equitativa para ambos países, eso es lo más más importante y que exista en igualdad de condiciones. Es decir, que si se va a exportar de Colombia a Venezuela con el mínimo de permisología, que también suceda de Venezuela hacia Colombia.

— ¿Y las expectativas para la segunda parte del año, ahora que se autorizó nuevamente a Chevron operar en Venezuela?

— Chevron aún cuando tiene sus restricciones para operar, va a tener un impacto positivo en el mercado interno. Sobre todo porque tendrá que pagar personal, hacer inversiones, etcétera, eso va a ayudar un poco a que el mercado sea dinámico.

— ¿Cómo está la disponibilidad de divisas para el sector industrial?

— En los últimos meses quizás se redujo mucho la compra de divisas sobre todo a nivel bancario. Sabemos las necesidades que hay. La misma Vicepresidenta ejecutiva dijo que los sectores prioritarios a recibir divisas son medicamentos y alimentos. Pero se tienen otros sectores que también los veo prioritarios porque son horizontales, porque para poder tener alimento y medicamento se necesitan tapas, frascos, plástico, empaques. Entonces es un tema difícil de revisar, pero lo que sí es cierto, es que tienes bloqueo, tienes problemas económicos y tienes que cuidar mucho más las divisas.