Todoticket incrementa los límites diarios de consumo en tarjetas y transferencias

Todoticket, empresa especializada en la gesión y administración del pago de beneficios sociales con el respaldo del Grupo Banesco, anunció el ajuste de los límites diarios de consumo para operaciones en puntos de venta (POS) y transacciones electrónicas.

A partir de la actualización, los beneficiarios de las tarjetas Alimentación e Integral podrán realizar consumos de hasta Bs. 40.000 por transacción, con un máximo acumulado diario de Bs. 200.000.

En el caso de la tarjeta Salud, el monto máximo por transacción se fijó en Bs. 100.000, manteniendo el acumulado diario en Bs. 200.000.

Nuevos límites para transferencias

Los usuarios de la Tarjeta Todoticket Integral, cuya empresa haya activado el servicio de transferencias, dispondrán ahora de un monto máximo de Bs. 60.000 por operación y un tope acumulado diario de Bs. 420.000.

El servicio permite realizar hasta siete transferencias diarias por cada canal, ya sea a través del portal MiTodoticket.com o de la aplicación móvil Todoticket Móvil.

Todoticket destacó que el ajuste responde a su compromiso de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de sus clientes, manteniendo la calidad y seguridad de sus productos.

Más información disponible en Todoticketve.com.