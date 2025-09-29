Tokenizar activos, USDT y mercado de valores

Guillermo García N.- ¿Qué es “tokenizar” un activo? La tokenización de activos implica la conversión de derechos de propiedad sobre un activo, ya sea financiero o físico, en un token digital y único en una cadena de bloques (blockchain).

¿Qué son los tokens de activos del mundo real (RWA) Real World Asset)?

Convertir activos u objetos del mundo real en tokens digitales en la cadena de bloques es un gran avance en el ámbito financiero hoy. Significa que puedes ser dueño de una parte de algo de alto valor o costo, como una propiedad inmobiliaria, materias primas (petróleo, oro) o una obra de arte, cartera de inversión, comprando un token digital por ello.

Así es como funciona

Se toman estos activos de alto valor y los dividen en partes más pequeñas y más baratas. Esto permite que más personas se unan e intercambien estas piezas en plataformas digitales a través de la compraventa de estos tokens. Hacer esto les da a más personas la oportunidad de invertir en cosas que antes eran demasiado costosas para adquirirlas.

Beneficios de los tokens RWA

Los tokens de activos del mundo real (RWA) ofrecen algunas ventajas interesantes para los inversores. Una gran ventaja es que facilitan la negociación de activos porque están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los intercambios de plataformas de criptomonedas (Exchanges Houses). Esto significa que no estás sujeto a los horarios comerciales habituales de los mercados tradicionales.

Además, los tokens RWA aportan transparencia. Con la tecnología blockchain, se puede ver exactamente quién es el propietario de qué, lo que ayuda a prevenir fraudes y disputas sobre la propiedad o activo subyacente de estos tokens. Es como tener un registro claro e inalterable de quién es el propietario de qué, lo que genera confianza. Adicionalmente, los costos de transacción se reducen de forma sustancial. Los tokens RWA eliminan los intermediarios, el papeleo y los honorarios legales que suelen conllevar transacciones y operaciones y finanzas tradicionales. Esto significa menores costos para los inversores, lo que hace que sea más asequible ingresar a este tipo de operaciones.

Desafíos con los tokens RWA

Los tokens RWA también tienen sus desafíos. Uno de los más importantes es sortear las diferentes normas y regulaciones de los distintos lugares donde se crean estos tokens y se negocian. Cada país tiene sus propias leyes, lo que puede ralentizar la rápida adopción de los tokens RWA a nivel mundial.

Tokens de activos del mundo real (RWA) destacados

En el mundo de las criptomonedas, algunos actores importantes se están centrando en los tokens de activos del mundo real (RWA). Algunas de las plataformas más destacadas en las negociaciones de estos tokens están:

Stellar (XLM) : esta plataforma se trata de convertir activos y objetos del mundo real en tokens digitales, lo que hace que sea más fácil negociar.

Algorand (ALGO) : otro peso pesado en el juego de tokens RWA, que ofrece un espacio seguro para crear y administrar tokens digitales que representan activos del mundo real.

Chainlink (LINK) : Chainlink interviene para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos utilizados en la tokenización de activos del mundo real, agregando una capa adicional de confianza

Securitize LLC: plataforma de tokenización, negociación, agente de transferencia y el agente de colocación de BUILD de Black Rock.

¿Qué es BUIDL de BlackRock?

El afamado y poderoso Black Rock, sorprendió al mercado de valores con la creación y puesta en el mercado de su fondo BUIDL. Es el primer fondo tokenizado de BlackRock emitido en una cadena de bloques pública Ethereum. También conocido como BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, BUIDL ofrece a los inversores institucionales acceso a rendimientos de activos como bonos del Tesoro de Estados Unidos. En concreto, el token BUIDL ofrece un valor estable de 1 dólar por token de BUILD.

El fondo BUIDL, conocido formalmente como BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, representa la incursión de BlackRock en activos tokenizados en una cadena de bloques pública. Utilizando la red Ethereum, BUIDL invierte en efectivo, títulos de deuda a corto plazo y bonos del Tesoro de EE. UU.

La tokenización sigue siendo un elemento clave de la estrategia de activos digitales de BlackRock. A través de la tokenización del Fondo, BUIDL ofrecerá a los inversores importantes beneficios al permitir la emisión y el comercio de títulos en una cadena de bloques, ampliar el acceso de los inversores a las ofertas en cadena, proporcionar una liquidación instantánea y transparente y permitir transferencias entre plataformas. BNY Mellon permitirá la complementariedad operativa del Fondo entre los mercados digitales y tradicionales.

Robert Mitchnick, director de Activos Digitales de BlackRock. afirmó “Este es el último avance de nuestra estrategia de activos digitales”. “Estamos centrados en desarrollar soluciones en el ámbito de los activos digitales que ayuden a resolver problemas reales para nuestros clientes, y estamos entusiasmados de trabajar con Securitize LLC”.

“La tokenización de valores podría transformar fundamentalmente los mercados de capitales y valores. Las noticias en los mercados de valores hoy demuestran que los productos financieros tradicionales se están volviendo más accesibles a través de la digitalización. Securitize LLC, fue seleccionada por Blck Rock para ser el agente de transferencia, la plataforma de tokenización y el agente de colocación y agente de transferencia del token BUILD de BlackRock, para digitalizar y expandir el acceso a sus productos de inversión”, afirmó Carlos Domingo, cofundador y director ejecutivo de Securitize LLC.

BUIDL busca ofrecer un valor estable de $1 por token y paga dividendos acumulados diariamente directamente a las billeteras de los inversores como nuevos tokens cada mes. El Fondo invierte el 100% de sus activos totales en efectivo, letras del Tesoro de EE. UU. y acuerdos de recompra, lo que permite a los inversores obtener rendimientos mientras mantienen el token en la cadena de bloques. Los inversores pueden transferir sus tokens las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a otros inversores preaprobados. Los participantes del fondo también tendrán opciones de custodia flexibles que les permitirán elegir cómo mantener sus tokens.

Los participantes iniciales del ecosistema en BUIDL incluyen Anchorage Digital Bank NA, BitGo, Coinbase y Fireblocks, entre otros participantes del mercado y proveedores de infraestructura en la industria de las criptomonedas.

BlackRock Financial Management, Inc., será el gestor de inversiones del Fondo y Bank of New York Mellon actuará como custodio de los activos del Fondo y su administrador. Securitize LLC actuará como agente de transferencia y plataforma de tokenización, gestionando las acciones tokenizadas e informando sobre las suscripciones, reembolsos y distribuciones del Fondo. Securitize Markets actuará como agente de colocación, poniendo el Fondo a disposición de los inversores elegibles. PricewaterhouseCoopers LLP ha sido designado auditor del Fondo para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

El Fondo emitirá acciones de conformidad con la Norma 506(c) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 3(c)(7) de la Ley de Sociedades de Inversión.

Tokenización en el mercado de valores venezolano

El ejemplo del gigante Black Rock es una buena referencia y paradigma para el mercado de valores venezolano. La tokenización de activos tanto reales como financieros pueden ser desarrollados para abrir las posibilidades de inversión y crecimiento del mercado. La SUNAVAL ha realizado avances con la aprobación de instrumentos de inversión y certificados digitales y tokenizaciones a través de la Bolsa Descentralizada que pueden ser una base para la creación de nuevos productos por parte de los agentes del mercado.

Una alternativa que podría ser utilizada, es la posibilidad de emitir títulos valores denominados en USDT y ser negociados en la Bolsa de Valores de Caracas. La Sunaval autorizaría las emisiones de títulos valores denominados en USDT y pudiendo incluir a plataformas de trading internacionales conectadas con el sistema SIBE de la Bolsa de Valores de Caracas para ampliar posibilidades de inversión y negociación donde un mercado secundario se pudiese establecer para darle liquidez y profundidad de mercado.

