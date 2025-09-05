Juez federal mantiene el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Un juez federal de California anuló este viernes la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que ponía fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y haitianos, garantizando así su permanencia y derecho a trabajar en Estados Unidos.

El magistrado Edward Chen concluyó que la decisión de la secretaria del DHS, Kristi Noem, de revertir tres extensiones otorgadas por la administración anterior fue “arbitraria y caprichosa” y que además excedió su autoridad legal.

La medida tiene un efecto inmediato para unos 600.000 venezolanos, cuyas protecciones temporales habían expirado en abril o estaban próximas a vencerse el 10 de septiembre. Todos ellos mantienen ahora su estatus migratorio y podrán seguir trabajando legalmente.

“¡Ganamos la batalla! Todos los tepesianos están protegidos”, celebró Adelys Ferro, presidenta de la organización Venezuelan American Caucus, en un mensaje difundido en redes sociales tras conocerse la decisión judicial.

¿Qué es el TPS?

El TPS es un beneficio migratorio que Estados Unidos concede a ciudadanos de países afectados por crisis políticas, desastres naturales o condiciones de inseguridad que impiden un retorno seguro. Otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación, con renovaciones de seis, doce o dieciocho meses según las circunstancias.

En el caso venezolano, el programa fue activado en 2021 y renovado en 2023 como respuesta al éxodo masivo causado por la prolongada crisis económica y política. Haití, por su parte, fue incluido tras el devastador terremoto de 2010 y ha mantenido su estatus por la persistente inestabilidad y la violencia de pandillas.

Al asumir el cargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió revertir las extensiones, argumentando que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado y que no era de interés nacional prolongar un beneficio temporal. Esa postura desató la demanda que finalmente resolvió el juez Chen.

El DHS no ofreció comentarios inmediatos tras el fallo.

Contexto migratorio

La decisión se produce en medio de un intenso debate en Estados Unidos sobre la política migratoria y en particular sobre los programas que benefician a la comunidad venezolana, la más numerosa en obtener TPS en los últimos años.

De acuerdo con organismos internacionales, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década debido a la hiperinflación, la caída de la producción, el desempleo y la crisis humanitaria.