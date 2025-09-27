Cavecom-e: transacciones cripto en Venezuela promedian 50.000 millones de USDT en tres años

Las transacciones cripto en Venezuela han mostrado un crecimiento notable en los últimos tres años, moviendo alrededor de 50.000 millones de dólares, con un promedio de 50.000 millones USDT, según informó el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta.

«En los últimos tres años, Venezuela se posicionó como el cuarto país de Latinoamérica en uso de criptoactivos, después de Brasil, Argentina y México, señaló Ujueta.

No obstante, el salto más significativo ocurrió recientemente. Según datos compartidos por el gremio entre junio de 2024 y junio de 2025, el volumen transado superó los 90.000 millones de USDT, lo que ubica ahora a Venezuela como el segundo mercado con mayor actividad cripto en la región, solo por detrás de Brasil.

Crixtopay y Kontigo impulsan la adopción masiva

El crecimiento del ecosistema cripto en el país no es completamente orgánico, está apalancado en dos plataformas habilitadas por la Sunacrip: Crixtopay y Kontigo.

Crixtopay —la de mayor trayectoria y volumen de operaciones— registra actualmente un promedio de 10.000 aperturas de cuentas por semana, según Ujueta, lo que la convierte en una de las fintech de mayor expansión en el país.

El ejecutivo destaca que esta plataforma se ha convertido en una alternativa más económica frente a exchanges internacionales como Binance:

«Hoy (28 de septiembre), comprar 1 USDT en Binance puede costar 350 bolívares, mientras que en Crixtopay está alrededor de 280. Además, permite adquirir hasta 300 USDT diarios pagando directamente con pago móvil», explicó a Finanzas Digital.

Según Ujueta, ese diferencial se debe a que la Sunacrip y el Banco Central de Venezuela (BCV) establecen un «precio razonable» de referencia, ubicado entre la tasa Binance y la oficial del BCV, lo que democratiza el acceso sin depender del mercado paralelo.