Cavecom-e: transacciones cripto en Venezuela promedian 50.000 USDT

septiembre 27, 2025 2:37 PM
Foto: Pixabay

Las transacciones cripto en Venezuela han mostrado un crecimiento notable en los últimos tres años, moviendo alrededor de 50.000 millones de dólares y con un promedio de 50.000 USDT, según informó el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta.

«En los últimos tres años, Venezuela se posicionó como el cuarto país de Latinoamérica en uso de criptoactivos. Hoy estamos en el segundo lugar», señaló Ujueta, destacando el aumento en la adopción de estos instrumentos como alternativa más económica y segura frente a los métodos de pago tradicionales.

El presidente de Cavecom-e proyecta que el sector podría cerrar el año con un crecimiento del 100%, tras registrar un incremento del 55% en el primer semestre. «Esto se debe, en gran parte, a la adopción facilitada por la normativa del Seniat», explicó a Unión Radio.

NFC para pagos móviles

Además del auge en las criptomonedas, Ujueta consideró positivo el despliegue de la tecnología NFC para pagos móviles en el país, que permite realizar transacciones simplemente acercando los teléfonos inteligentes.

El crecimiento de las transacciones cripto y la adopción de nuevas tecnologías de pago reflejan la transformación acelerada del ecosistema financiero en Venezuela, donde tanto consumidores como comerciantes buscan alternativas más eficientes y seguras en un entorno económico desafiante.

