Tribunal de EEUU recibió una «oferta competitiva» en subasta de acciones de Citgo

Un tribunal federal de Estados Unidos, que subasta acciones de la matriz de la refinería estadounidense Citgo Petroleum, recibió una oferta competitiva, según dijo a Reuters un funcionario que supervisa el proceso.
Una oferta de 7.400 millones de dólares por parte de un grupo liderado por una filial de la minera canadiense Gold Reserve, fue recomendado en julio como ganador de la ronda de licitación. Sin embargo, el juez aún debe decidir si lo aprueba, tras las objeciones de algunos acreedores y competidores.
El agente Robert Pincus notificó al tribunal sobre la «oferta no solicitada», según un documento presentado el jueves 7 de agosto por la noche. No reveló la fecha de presentación ni el nombre del postor.
Gold Reserve dijo este viernes 8 en un comunicado que a principios de julio el tribunal había autorizado a Pincus a comunicarse con el postor, identificado como «Postor B», y reactivó su acceso a una sala de datos que contiene información clave sobre Citgo.
«El postor B»
Desde que se recibió la oferta no solicitada, Pincus «se ha comunicado constantemente con el postor B sobre su progreso en la promoción de la transacción propuesta». El postor ahora está en conversaciones activas con las partes cuyo consentimiento o acuerdo se requiere para la transacción propuesta, agregó Gold Reserve en el comunicado.
Sin embargo, hasta el momento Pincus no ha considerado que la nueva oferta sea una propuesta superior a la oferta recomendada por el grupo Gold Reserve, acotó la minera.