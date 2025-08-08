Tribunal de EEUU recibió una «oferta competitiva» en subasta de acciones de Citgo

Un tribunal federal de Estados Unidos, que subasta acciones de la matriz de la refinería estadounidense Citgo Petroleum, recibió una oferta competitiva, según dijo a Reuters un funcionario que supervisa el proceso.

Una oferta de 7.400 millones de dólares por parte de un grupo liderado por una filial de la minera canadiense Gold Reserve, fue recomendado en julio como ganador de la ronda de licitación. Sin embargo, el juez aún debe decidir si lo aprueba, tras las objeciones de algunos acreedores y competidores.