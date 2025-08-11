Trump descarta aranceles al oro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las importaciones de oro quedarán exentas de los nuevos aranceles que su administración ha impuesto a otras materias primas, despejando la incertidumbre que había sacudido a los mercados globales en los últimos días.

“¡El oro no tendrá aranceles!”, escribió el mandatario en un mensaje en Truth Social, en el que puso fin a la especulación generada por una comunicación previa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Confusión por una carta oficial

La semana pasada, medios estadounidenses revelaron una carta de la CBP que indicaba que lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetos a aranceles “recíprocos” según el país de origen, con entrada en vigor el 7 de agosto. El documento respondía a una consulta de una empresa suiza, país que, bajo el esquema publicado por la Casa Blanca, enfrentaría una tarifa del 39%, una de las más altas de la lista.

La posibilidad de que el oro quedara gravado —a diferencia de otros metales como cobre, aluminio y acero, cuya función es esencialmente industrial— encendió las alertas entre analistas, que advirtieron sobre las implicaciones para un activo considerado reserva de valor global.

El temor a restricciones impulsó el precio de los futuros de oro en EE.UU. a un récord de 3.534,10 dólares por onza el viernes pasado. Horas después, la Casa Blanca calificó la versión de “desinformación” y prometió una aclaratoria, que llegó este lunes de manera directa por parte de Trump.

Guerra comercial recargada

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha intensificado la política de aranceles, aplicando tarifas base del 10% a países con los que EE.UU. registra superávit y del 15% a aquellos con déficit, además de gravámenes “recíprocos” en casos puntuales.

En el periodo de tregua que finalizó el 7 de agosto, Washington cerró acuerdos con una decena de aliados para reducir aranceles, incluida la Unión Europea, que vio bajar su tarifa del 30% al 15%.

La exclusión del oro busca evitar un choque en un mercado particularmente sensible, cuyo valor trasciende la industria y está ligado a la estabilidad financiera internacional. Con el anuncio, la Casa Blanca intenta contener una volatilidad que, de haberse prolongado, podría haber tenido repercusiones más allá de las fronteras estadounidenses.

Con información de EFE