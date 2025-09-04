Trump pide a la Corte Suprema que respalde sus aranceles ante “catástrofe económica”

El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema una decisión rápida para avalar los aranceles que ha impuesto a socios y rivales comerciales de Estados Unidos, advirtiendo que el país estaría “al borde de una catástrofe económica” si se revierten.

La administración Trump presentó el miércoles un escrito inusualmente enfático ante el máximo tribunal, pidiendo que se revierta un fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que consideró que la mayoría de los aranceles representan un uso ilegal de una ley de poderes de emergencia. Por ahora, los gravámenes permanecen vigentes.

En su presentación, el gobierno argumenta que los aranceles son esenciales para proteger la economía, las negociaciones comerciales y la seguridad nacional, incluyendo la reducción del flujo de fentanilo y los esfuerzos internacionales frente a la guerra de Rusia en Ucrania. Según el procurador general D. John Sauer, el fallo del tribunal de apelaciones genera incertidumbre que podría afectar tanto los acuerdos ya negociados como las negociaciones en curso.

Impacto de los aranceles en los mercados y relaciones internacionales

Los aranceles implementados por Trump han generado tensiones con aliados y socios comerciales, afectando los mercados globales y elevando los precios en algunos sectores. Al mismo tiempo, la administración republicana los ha usado como herramienta de presión para lograr nuevos acuerdos con la Unión Europea, Japón y otros países. Hasta finales de agosto, los ingresos por aranceles alcanzaron 159.000 millones de dólares, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La Corte Suprema aún no ha confirmado si aceptará el caso, pero la administración solicitó que se decida en una semana y que los argumentos se presenten en la primera semana de noviembre, un calendario mucho más rápido de lo habitual para el máximo tribunal.

El escrito de la administración cuenta con el respaldo de varios miembros del gabinete, incluidos los secretarios de Tesoro, Comercio y Estado, quienes enfatizan la necesidad de una resolución rápida para mantener la efectividad de la política arancelaria y las negociaciones internacionales.

Con información de Associated Press