Trump despide a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

El presidente Donald Trump anunció este lunes el despido inmediato de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), tras acusaciones de fraude hipotecario. La decisión fue comunicada mediante una carta difundida en su plataforma Truth Social, donde invocó el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 para justificar la remoción “por causa”.

El motivo: según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Cook habría falsificado documentos al declarar dos propiedades —una en Michigan y otra en Atlanta— como su «residencia primaria», lo que le habría permitido acceder a condiciones crediticias más favorables. El organismo remitió una denuncia penal al Departamento de Justicia, lo que dio pie a la destitución.

La defensa de Cook

Cook, nominada por Joe Biden en 2022 y reelecta en 2023 para un mandato hasta 2038, rechazó con firmeza la medida. A través de su abogado, Abbe Lowell, afirmó que Trump carece de autoridad legal para despedirla y anunció que litigará la decisión por considerarla ilegal.

La ley establece que un presidente puede remover a un gobernador de la Fed solo “por causa justificada”, aunque no existe una definición precisa de qué constituye esa causa. Tradicionalmente, se ha interpretado que debe tratarse de una conducta indebida durante el ejercicio del cargo, no previa a él. Por ello, expertos anticipan que el caso podría desencadenar una larga batalla legal, incluso ante la Corte Suprema.

La destitución de Cook supone un nuevo capítulo en la ofensiva de Trump para influir en la política monetaria de la Fed. La gobernadora era considerada una de las voces más independientes dentro del organismo, y su salida abre la puerta a que el presidente intente nombrar sustitutos alineados con su agenda de recortes de tasas.

Los mercados reaccionaron con inquietud. El dólar perdió terreno frente a otras divisas y el oro avanzó como refugio, mientras las bolsas europeas cerraron en negativo. Para muchos analistas, la medida representa una amenaza sin precedentes a la independencia del banco central estadounidense.

Con información de Deutsche Welle