Trump sugiere posible salida de Powell, pero ve “improbable” un despido inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abrir la puerta este miércoles a una eventual destitución del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aunque matizó que un movimiento de ese calibre es, por ahora, “muy improbable”, a menos que surjan pruebas de fraude vinculadas a la controvertida renovación de la sede del banco central.

“No descarto nada, pero creo que es muy improbable, a menos que tenga que irse por fraude”, respondió Trump al ser consultado sobre si tiene planes concretos para reemplazar al jefe de la Fed, cuyo mandato culmina en mayo de 2026.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, alimentadas por el malestar de Trump ante la resistencia del organismo a recortar las tasas de interés de forma más agresiva. En varias oportunidades, el presidente ha acusado a Powell de actuar con lentitud ante una coyuntura que, a su juicio, justificaría estímulos monetarios inmediatos.

Renovación millonaria y sospechas de irregularidades

El foco del último roce institucional ha sido la renovación de la sede de la Fed en Washington, un proyecto valorado en 2.500 millones de dólares y cuestionado por la Casa Blanca por presuntos excesos presupuestarios. Trump sugirió incluso que podría haber indicios de irregularidades financieras en el manejo de los fondos.

“¿Cómo se gastan miles de millones de dólares sin la autorización correspondiente? Podría haber algo de cierto allí”, dijo el presidente, insinuando que la obra podría haber incurrido en fraude. Entre los supuestos gastos injustificados se mencionan ascensores privados y mármol de alta gama, lo que habría elevado en más de 700 millones de dólares el presupuesto original.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent —señalado como uno de los posibles reemplazos de Powell— confirmó el martes en una entrevista con Bloomberg TV que “el proceso formal” de sustitución ya ha comenzado.

Presiones políticas y defensa de la independencia

En medio de especulaciones difundidas por medios como The New York Times y The Wall Street Journal, que indican que Trump ha consultado a legisladores republicanos sobre una posible remoción, el propio mandatario reconoció que ha recibido numerosas solicitudes para el cargo.

“Hay mucha gente que quiere ese puesto. Me llaman pidiendo el puesto”, comentó, aunque evitó revelar si tiene a un candidato definido para reemplazar a Powell.

El presidente de la Fed, por su parte, ha defendido con firmeza la independencia del banco central, insistiendo en que las decisiones de política monetaria deben estar guiadas por datos económicos, no por presiones políticas. En un contexto de crecimiento económico sólido y bajo desempleo, la institución ha optado por mantener los tipos de interés en el rango de 4,25% a 4,5%, tras el recorte aplicado en diciembre de 2024.

Pese a la presión creciente desde la Casa Blanca, Powell ha sostenido que un recorte adicional debe esperar señales más claras de desaceleración en el mercado y de contención sostenida de la inflación.

Con información de EFE