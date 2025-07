Casa Blanca estudia costos de renovación de la Fed y posibilidad de destituir a Jerome Powell

El Gobierno del presidente Donald Trump está examinando activamente los costos del proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal como posible justificación legal para destituir anticipadamente a Jerome Powell, presidente del banco central, cuyo mandato concluye en mayo de 2026.

Así lo confirmó este domingo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien aseguró que, de comprobarse una “causa justificada”, Trump tendría autoridad para remover a Powell. “Eso es algo que se está estudiando, pero desde luego, si hay causa, él la tiene”, dijo en el programa This Week de ABC.

Las declaraciones de Hassett se producen tras una semana de duras críticas del director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, quien calificó la remodelación de la Fed como una “ostentosa renovación” con un presunto sobrecosto de 700 millones de dólares. Vought comparó públicamente el proyecto de 2.500 millones con el Palacio de Versalles, aludiendo a supuestos lujos como jardines en azoteas, juegos de agua y mármol premium, lo que fue desmentido por Powell.

Powell bajo presión

La ofensiva de la administración Trump ocurre en medio de reiteradas críticas del mandatario por la negativa de Powell a reducir las tasas de interés, una prioridad del Ejecutivo desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero. La posibilidad de destituir al presidente de la Fed —algo sin precedentes en la historia moderna del banco central— se ha convertido en tema de debate institucional y político.

El propio Powell defendió en junio el plan de renovación de la sede de la Fed, construida hace casi 90 años, asegurando que el edificio no era seguro ni impermeable. También explicó que los trabajos permitirán consolidar al personal en un solo campus, lo que, a largo plazo, reduciría costos operativos.

Según un informe del Inspector General de la Fed, los costos del proyecto aumentaron de 1.900 millones a 2.400 millones de dólares en los últimos dos años. No obstante, Powell ha rechazado categóricamente la existencia de lujos innecesarios: “No hay nuevas fuentes de agua, no hay colmenas y no hay jardines en las azoteas”, aseguró en respuesta a los cuestionamientos del Congreso.

División política sobre la autoridad presidencial

Desde el Congreso, el republicano French Hill —quien preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes— señaló que Trump no tiene autoridad legal para destituir unilateralmente a Powell, aunque sí respaldó una supervisión rigurosa sobre la Fed. “Que la institución sea independiente en política monetaria no significa que esté exenta de críticas”, afirmó en Face the Nation de CBS.

Hill recordó que la tensión entre la Casa Blanca y el banco central no es nueva: “Todos los presidentes desde la Segunda Guerra Mundial han tenido palabras malsonantes para el presidente de la Fed cuando no han estado en sintonía”.

Llamado a un “cambio de régimen” en la Fed

En paralelo, Kevin Warsh —exgobernador de la Fed y considerado potencial sucesor de Powell— abogó por una reforma profunda en la institución. “La Fed ha perdido el rumbo. Ha fallado en la supervisión y en la política monetaria”, afirmó en Sunday Morning Futures de Fox.

Warsh, quien no descartó aceptar una vacante prevista para enero en la Junta de Gobernadores, sostuvo que se necesita un “cambio de régimen” que no se limite al cargo de presidente. “Se trata de cambiar mentalidades, romper algunos modelos… y romper algunas cabezas. La forma en que han estado haciendo negocios no está funcionando”.

Con información de Reuters