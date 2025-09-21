Trump fija tarifa de $100.000 para visados de contratación de profesionales extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes 19 de septiembre una orden ejecutiva que establecerá una tarifa de 100.000 dólares por cada solicitud de visado H-1B, dirigido a profesionales extranjeros contratados por empresas estadounidenses para trabajos especializados. La orden también contempla una revisión de los niveles salariales vigentes dentro del programa.

La firma tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, y contó con la presencia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien afirmó que la medida busca que las compañías “dejen de traer gente para quitarnos el trabajo”. Según Lutnick, las principales empresas respaldan la decisión.

Desde la administración estadounidense se sostiene que el programa H-1B, que permite contratar profesionales extranjeros en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con salarios inferiores a los del mercado local, representa una amenaza a la seguridad nacional y desincentiva a los estadounidenses a estudiar y trabajar en estos sectores. No obstante, defensores del programa, entre ellos Elon Musk, han pedido mantenerlo.

Esta medida se suma a otros aumentos recientes en tarifas de permisos de trabajo, solicitudes de asilo y protecciones humanitarias, incluidos en el proyecto de ley fiscal de la Administración Trump, destinados a financiar centros de detención, contratar más agentes de inmigración y avanzar en la construcción del muro fronterizo.

Repercusiones en el sector tecnológico

La nueva tarifa afectará sobre todo a la industria tecnológica, incluyendo gigantes como Amazon, Microsoft, IBM y Google, que dependen del programa para captar talento internacional. La imposibilidad de cubrir los 100.000 dólares impediría que muchos solicitantes obtuvieran la visa y entraran a Estados Unidos.

El efecto se reflejó de inmediato en los mercados. Según el Financial Times, acciones de compañías de consultoría informática sufrieron caídas: Cognizant bajó 5%, Accenture 1,3% e Infosys 4,3%.

Actualmente, las visas H-1B implican una tarifa de 215 dólares por inscribirse al sorteo y otra de 780 dólares por el formulario I-129, que presenta el empleador. El visado requiere al menos un título universitario y una oferta laboral temporal en Estados Unidos. Cada año se expiden hasta 65.000 visas nuevas, con un adicional de 20.000 para empleados con títulos de máster o superiores, de acuerdo con datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La oficina reseña que la mayoría de los beneficiarios de estas visas provienen de India, y en 2023, tres de cada cuatro trabajadores aprobados tenían nacionalidad india.