Trump nomina a su principal asesor económico para la junta de la Fed

El presidente Donald Trump anunció este jueves que nominará a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar temporalmente un puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

La designación, que requiere confirmación del Senado, cubriría la vacante dejada por la gobernadora Adriana Kugler —nombrada por el presidente Joe Biden—, quien dejará el cargo este viernes. De ser aprobado, Miran servirá hasta el 31 de enero de 2026.

Perfil y visión económica

Miran ha sido un firme defensor de la agenda económica de Trump, respaldando tanto los recortes de impuestos sobre la renta como el incremento de aranceles a las importaciones. Según su visión, esta combinación de políticas puede estimular el crecimiento lo suficiente como para reducir los déficits presupuestarios.

También ha restado importancia al riesgo inflacionario derivado de los aranceles, una postura que contrasta con las preocupaciones manifestadas por el actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

Una oportunidad estratégica para influir en la Fed

Este nombramiento representa la primera ocasión en que Trump podrá incidir directamente en la composición de la Reserva Federal desde su regreso a la Casa Blanca. El banco central, aunque independiente, se ha mantenido como un blanco frecuente de críticas del mandatario, especialmente por la decisión de Powell de mantener elevadas las tasas de interés a corto plazo.

La llegada de Miran podría reforzar la visión de política monetaria más alineada con la estrategia económica de la administración Trump, en un contexto en el que las decisiones de la Fed siguen siendo determinantes para el rumbo de la inflación y el crecimiento en Estados Unidos.

Con información de Associated Press