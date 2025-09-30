Trump y Pfizer pactan recorte de precios farmacéuticos con exenciones arancelarias

En un nuevo intento por demostrar que puede cumplir una de sus banderas de campaña —aliviar el costo de los medicamentos en Estados Unidos— el presidente Donald Trump anunció este martes un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para aplicar rebajas significativas en una parte de su portafolio.

El mandatario no detalló qué fármacos se verán beneficiados ni cuándo entrarán en vigor los descuentos, pero aseguró que el pacto contempla una exención de aranceles de tres años para Pfizer, a cambio de ofrecer medicamentos a precios más bajos.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de la Casa Blanca de instaurar un sistema de precios de «nación más favorecida», bajo el cual los estadounidenses pagarían por ciertos medicamentos lo mismo que los países desarrollados con mejores condiciones de compra.

Tarifas reducidas con la plataforma TrumpRx

Como complemento, el gobierno estadounidense lanzará una plataforma digital llamada TrumpRx, desde la cual los ciudadanos podrán acceder a los productos con tarifas reducidas. La sola noticia del acuerdo impulsó un alza del 5% de las acciones de Pfizer en Wall Street.

El director ejecutivo de la compañía, Albert Bourla, celebró el pacto públicamente y lo describió como «un gran logro», aunque tampoco ofreció detalles específicos. Según la empresa, «la gran mayoría de los tratamientos de atención primaria y algunas marcas especializadas» se ofrecerán con descuentos que oscilarán entre el 50% y el 85%.

Trump añadió que Pfizer también se comprometió a invertir 70.000 millones de dólares para repatriar plantas de producción a territorio estadounidense, una promesa alineada con otra de sus prioridades: trasladar la manufactura farmacéutica nuevamente al país.

Con información de AFP