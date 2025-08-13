Trump amenaza con demandar a Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes su enfrentamiento con Jerome Powell, titular de la Reserva Federal (Fed), al amenazar con iniciar una demanda en su contra por los costos de renovación de la sede del banco central y por no recortar las tasas de interés.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump acusó a Powell de “actuar siempre demasiado tarde” y de gestionar de forma “incompetente” las obras de modernización de la Fed. Según el mandatario, el presupuesto inicial de 50 millones de dólares se habría disparado hasta 3.000 millones, con sobrecostos estimados en al menos 700 millones, de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.

“Jerome Powell debe bajar la tasa AHORA (…) El daño que ha causado es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta de la Fed”, escribió el presidente republicano, en su segundo mandato no consecutivo desde enero.

Tensión creciente

El Banco Central mantiene desde diciembre de 2024 las tasas de referencia en un rango de entre 4,25 % y 4,5 %, pese a las reiteradas presiones de Trump para reducirlas. La última exigencia del mandatario llega después de que la inflación de julio se situara en un 2,7 % interanual, un nivel estable que, según él, confirma que sus políticas arancelarias no han generado tensiones inflacionarias.

No es la primera vez que Trump cuestiona la gestión de Powell, a quien ya había criticado durante su primer mandato. Sin embargo, las acusaciones sobre supuestos sobrecostos en las obras de la Fed han dado nuevo impulso a las críticas de líderes republicanos que buscan recortar el mandato del presidente del banco central o presionarlo para que renuncie.

Powell, por su parte, ha defendido la necesidad de mantener la política monetaria actual para consolidar el control de la inflación y evitar riesgos para la estabilidad económica. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está prevista para el 16 y 17 de septiembre.

Con información de France24