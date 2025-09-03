Tu factura de Simpletv te puede salir gratis con el Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela (BDV) anunció que su campaña “Paga y Pégala” ahora incluye a la operadora de televisión por suscripción Simpletv, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de obtener el reintegro del pago mensual de este servicio al realizar la transacción a través de la BDVApp.

Cómo participar en la promoción

Los usuarios pueden pagar su factura de Simpletv de forma rápida y segura desde la aplicación móvil siguiendo la ruta: Servicios > Pago de servicios > Prepago > Simpletv.

Con esta modalidad, los clientes no solo disfrutan de la practicidad de cancelar desde cualquier lugar, sino que también tienen la posibilidad de:

Recibir el abono total del monto mensual pagado.

Acceder a un descuento en la próxima recarga del servicio.

Ganadores todos los días

Uno de los atractivos principales de esta alianza es que todos los días hay ganadores. Los clientes seleccionados reciben el reintegro de inmediato en sus cuentas y son notificados mediante un mensaje push en la BDVApp.

Una estrategia para premiar la fidelidad

El Banco de Venezuela refuerza su compromiso con los usuarios al consolidar alianzas que amplían los beneficios de su aplicación, la más utilizada en el país para realizar transacciones. Con campañas como “Paga y Pégala”, la institución bancaria incentiva el uso de canales digitales y premia la fidelidad de quienes confían en su plataforma.

Nota de Prensa