La UE estudia eliminar aranceles a bienes industriales de EEUU, según Bloomberg

La Unión Europea (UE) estudia avanzar esta misma semana en la eliminación de todos los aranceles a los bienes industriales procedentes de Estados Unidos, informó Bloomberg News el miércoles.

La iniciativa busca responder a una exigencia del presidente Donald Trump, quien condicionó a ese paso la reducción de los gravámenes que Washington mantiene sobre las exportaciones de automóviles europeos.

Un giro en la política comercial

La propuesta marcaría un cambio significativo en la relación económica transatlántica, que en los últimos años ha estado marcada por roces comerciales. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en renegociar los términos del comercio con la UE, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz, el agrícola y el tecnológico.

En particular, el presidente estadounidense ha presionado para reducir el déficit comercial con Europa, apuntando a la industria automotriz alemana como símbolo del desequilibrio. A cambio de rebajar esos aranceles, exige a Bruselas una apertura total en el comercio de bienes industriales.

Dudas sobre el impacto

Fuentes diplomáticas señalan que un acuerdo de esta magnitud podría beneficiar a sectores industriales europeos dependientes del mercado estadounidense, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la competitividad interna y en las relaciones con otros socios comerciales.

Por ahora, la información no ha sido confirmada oficialmente. Reuters señaló que no pudo verificar de inmediato los planes reportados por Bloomberg. No obstante, diplomáticos europeos reconocen que las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas ante la presión de Washington.

La posible eliminación de aranceles llega en un momento de elevada volatilidad en los mercados internacionales y de tensiones crecientes sobre la política comercial global. Para la UE, podría representar una concesión estratégica con el objetivo de evitar una escalada arancelaria que afecte a su principal industria exportadora: el sector automovilístico.

Con información de Reuters