UE impondrá aranceles altos a grano ruso y bielorruso

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y titular de Comercio, informó que ministros de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves 30 de mayo imponer aranceles muy elevados a las importaciones de grano y semillas oleaginosas procedentes de Rusia y Bielorrusia, como respuesta a su implicación en la invasión contra Ucrania.

La medida comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de julio para evitar que el grano ruso desestabilice el sector agrícola comunitario y restringir los ingresos de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania, argumentó Dombrovskis en X.

Agregó que la decisión pretende acabar con las exportaciones ilegales rusas de grano ucraniano robado a los mercados de la UE.

«Básicamente se trata de imponer unos aranceles muy altos y limitar la presencia de estos bienes en el mercado de la UE”, había explicado el político letón a su llegada a la reunión para abordar el tema.

El reglamento aumenta los aranceles sobre los cereales, las semillas oleaginosas y los productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia hasta un punto que, en la práctica, paralizará las importaciones de estos productos, indicó el Consejo en un comunicado.

También incrementa los aranceles sobre pélets de pulpa de remolacha y guisantes secos, para los que en la actualidad los importadores no pagan aranceles o los pagan a bajo precio, reseñó Deutsche Welle.

Además, estas mercancías quedarán excluidas del acceso a los contingentes arancelarios de la Unión. Estas medidas afectan a los productos originarios o exportados directa o indirectamente de Rusia o Bielorrusia a la UE, y no afectarán al tránsito a través de la UE desde ambos países a otros terceros países.

DONE 👋- EU ministers agreed to hike tariffs on Russia/Belarus grain imports from July 1, to:

✅stop Russian grain from destabilising 🇪🇺 farm sector

✅restrict Russia revenues to fund its war on Ukraine

✅tackle illegal Russian exports of stolen Ukraine grain into EU markets https://t.co/BzSWRCC7Bs

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 30, 2024