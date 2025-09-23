UE y Asia refuerzan lazos comerciales frente a las tarifas de Trump

La Unión Europea (UE) e Indonesia firmaron este martes un acuerdo de libre comercio en Bali, tras casi diez años de negociaciones, en un paso que consolida la estrategia del bloque comunitario de estrechar sus relaciones con Asia en medio de la presión arancelaria de Estados Unidos.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro indonesio de Asuntos Económicos, Airlangga Hartato, rubricaron el pacto en una ceremonia que, según sus promotores, envía “un poderoso mensaje al mundo: que estamos unidos en nuestro compromiso por un comercio internacional abierto, de beneficio mutuo y basado en las reglas”.

El acuerdo con Indonesia se suma a otros tratados ya firmados por la UE con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, reactivando una agenda que había permanecido estancada durante años. Para Bruselas, diversificar mercados y fortalecer alianzas en Asia se ha vuelto prioritario ante la incertidumbre global y el aumento de las tensiones comerciales con Washington.

También puede leer: Bolsas europeas ceden tras nuevas tensiones en EEUU

El níquel y el aceite de palma, en el centro del pacto

Uno de los puntos más complejos de la negociación fue el aceite de palma, producto clave para Indonesia y Malasia, cuyo uso la UE busca limitar por su impacto en la deforestación. Finalmente, el acuerdo contempla un marco regulatorio que intenta equilibrar preocupaciones ambientales con intereses comerciales.

El tratado prevé la eliminación progresiva de aranceles en la mayoría de los intercambios y abre la puerta al impulso del comercio digital y de las exportaciones indonesias de alta tecnología. Además, fortalece la cooperación en cadenas de suministro estratégicas, en particular en torno al níquel, un mineral esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

Con más de 280 millones de habitantes y la mayor economía del Sudeste Asiático, Indonesia se presenta como un socio estratégico para la UE. Sus vastas reservas de níquel convierten al país en un actor central para el futuro de la transición energética y el desarrollo de la industria automotriz global.

Con información de EFE