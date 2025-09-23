Criptomonedas en Venezuela: reguladas, legales y con opciones locales para empezar

El uso de criptomonedas en Venezuela no solo es legal, sino que además cuenta con un marco regulatorio amplio en comparación con otros países de la región. Así lo explicó Aníbal Garrido, director de la academia Blockchain, Trading & Cripto de la UCAB, quien destacó que el país ofrece alternativas locales seguras para quienes quieran dar sus primeros pasos en este mercado.

«En Venezuela existen dos aplicativos normados: las casas de intercambio Crixto y Kontigo. El proceso de registro es sencillo y toma apenas unos minutos, lo que permite a cualquier usuario transferir bolívares a estas plataformas y convertirlos en criptomonedas como USDT, con solo un par de clics», señaló Garrido a Unión Radio.

Según el especialista, comenzar con monedas estables (como USDT, cuyo valor se mantiene en paridad 1:1 con el dólar) es la recomendación más prudente para los nuevos usuarios, evitando así la exposición inmediata a la volatilidad del mercado cripto.

Una de las ventajas de estas plataformas, añadió, es la posibilidad de usar los saldos en criptomonedas para pagar en bolívares a través de herramientas como pago móvil, lo que facilita su uso en la vida cotidiana.

Marco legal y confianza en las plataformas

Garrido subrayó que el país cuenta con una regulación que ampara el uso de criptomonedas: «Venezuela es uno de los pocos países que tiene un marco institucional, legal y normativo amplio en torno a los criptoactivos. Todavía queda mucho por trabajar, pero el usuario puede tener criptomonedas sin ser señalado ante la ley».

Explicó que las casas de intercambio que operan a nivel nacional deben estar inscritas ante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). En cambio, las plataformas internacionales no cumplen con este requisito, lo que crea una “zona gris” en la regulación.

En ese terreno, Garrido recomienda a los usuarios novatos elegir plataformas de trayectoria comprobada y con alto volumen transaccional. Entre las más confiables a nivel internacional mencionó a Binance, OKX, BBIT y Bitgap, que forman parte del grupo más utilizado en operaciones fuera de las fronteras venezolanas.