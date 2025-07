Vender a través de la Bolsa de Valores de Caracas

Guillermo García N.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estudia la posibilidad que la petrolera estatal Ecopetrol adquiera la totalidad de las acciones de la petroquímica Monómeros, filial de la petroquímica venezolana Pequiven, como un paso más en la estrategia de diversificación, esto luego del fallo de oferta de compra por parte de la empresa Nitofer fue negada.

Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa petroquímica filial de la empresa venezolana Pequiven, ubicada en Barranquilla, Colombia. Es el segundo mayor activo de la industria petrolera (Pdvsa) en el exterior. La empresa de origen colombo venezolano fue fundada en el año 1967. En el año 2006, como parte de acuerdos de integración económica con Colombia, el Presidente Chávez ordena a Pequiven la adquisición del 100 % de las acciones de Monómeros. Desde el año 2007 es controlada por el estado venezolano.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, órgano de supervisión en Colombia, ordenó someter a la empresa Monómeros a medidas especiales de control y de supervisión para establecer los correctivos necesarios ante «situaciones críticas de orden jurídico, contable, administrativo y económico». Ante ello, el 22 de septiembre de 2021, Monómeros solicitó acogerse a un programa de rescate de empresas creado en Colombia por efecto de la pandemia de covid-19. En tal sentido, pidió al gobierno colombiano tres meses para presentar un plan de renegociación de compromisos financieros y entregas.

«No es una quiebra», negó en un comunicado Monómeros, que reportó 8,3 millones de dólares de beneficios en 2020. «Es simplemente un trámite rápido de negociación extrajudicial» con acreedores.

La petición llegó 16 días después de que la Superintendencia de Sociedades colombiana sometiera a Monómeros a «control», medida de supervisión por la que puede ordenar «correctivos» ante «situaciones críticas de orden jurídico, contable, administrativo y económico». Monómeros genera más de 1.600 empleos y surte a unos 800.000 agricultores en Colombia. Domina, según gremios, 50% del mercado en su área en ese país.

El control de Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN); así como la administración de Citgo en territorio norteamericano estuvo siendo ejercida por juntas directivas nombradas por el Gobierno Interino de Juan Guaido desde 2019, lo que generó no solo disputas ente Maduro y Juan Guaido por el control y responsabilidad, sino de los propios dirigentes de oposición por los supuestos malos manejos empresariales y jurídicos y hasta de indicios de provocar una situación de insolvencia para forzar la quiebra de la empresa y control de su principal acreedor en una estrategia hostil de compra y control de Monómeros.

La empresa ha terminado siendo “una de las mayores joyas” de la disputa política de Maduro con la oposición. “Es un activo clave en las relaciones de Colombia y Venezuela. La llegada de Gustavo Petro al poder parecía indicar que iba a haber un canal de comunicación muy fluido con el presidente Maduro y el tema Monómeros fue punto fundamental de agenda en las reuniones sostenidas en Caracas. El presidente Petro ratifica el control administrativo y operativo al gobierno de Maduro el 20 de septiembre de 2022, Pedro Tellechea Ruiz, presidente de Pequiven, toma el control de Monómeros y designa un nuevo Gerente General de Monómeros.

El anuncio del Ministro de Industrias Alex Saab de venta de Monómeros, ha generado una gran preocupación dentro de Colombia. La empresa Nitrofer competencia de Monómeros estuvo en conversaciones para adquirir los activos de la compañía. La oferta anunciada fue de US$ 350 millones.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia dio a conocer que negó la solicitud de venta de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la empresa de fertilizantes Nitrofert Asset Management S.A.S. La Superintendencia de Sociedades de Colombia

señaló que la principal razón de rechazar la operación fue que no se acreditó que el propósito de Nitrofer fuera la preservación de la empresa como unidad productiva y que siguiera generando empleos, sino más bien había un interés de venta de activos indeterminados.

Conocida la decisión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, es que el gobierno de Gustavo Petro a través de la empresa petrolera Ecopetrol haya propuesto la opción de compra de Monómeros.

Monómeros es una empresa vital para el agro colombiano. La producción de alimentos en Colombia requiere como elemento importante dentro de la producción la utilización de fertilizantes, en especial la urea producida por Pequiven de Venezuela. En tal sentido, Monómeros es el mayor productor de fertilizantes en Colombia y de la cual dependen un porcentaje muy elevado de agricultores y empresas agrícolas y agroindustriales colombianas. En consecuencia, como resultado de la guerra en Ucrania, los precios de los fertilizantes a nivel mundial se han incrementado en una forma extraordinaria. Por ello, una reducción de los precios de los fertilizantes para Colombia por parte de Monómeros en los actuales momentos sería de gran apoyo a la economía colombiana y sector agrícola y un logro para Petro como presidente.

Monómeros tiene una capacidad de producción de 1.3 millones de toneladas al año en sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala, produce y comercializa fertilizantes, complejos granulados, alimentos para animales, azufre, productos industriales y provee al mercado colombiano de ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, yeso, carbonato de sodio, azufre, soda cáustica, ácido fosfórico, amoníaco, metanol y agua amoniacal. Posee un alto valor estratégico para el desarrollo de la actividad agrícola en ambos países.

Para Venezuela, generar recursos en estos momentos de reestructuración de PDVSA y Pequiven, al mismo tiempo llenar las necesidades de nuestros agricultores y empresas de obtener fertilizantes y de urea que pudría estar suministrando y exportando Monómeros a Venezuela para suplir el mercado venezolano. En consecuencia, una negociación de Monómeros – posiblemente involucre negociaciones de alto nivel de gobiernos de Venezuela, Colombia y Estados Unidos por efectos de las sanciones de OFAC a Venezuela y de empresas del Estado Venezolano como es el caso de Monómeros.

Monómeros debe entrar en un proceso de auditoría externa por 90 días que permita detectar las causas que llevaron a esta situación y la selección de las firmas de banca de inversión, asesores financieros y legales que se seleccione para establecer el esquema y forma de reestructurar y vender de la forma más adecuada, eficiente y beneficiosa, en especial para Pequiven que es la propietaria de Monómeros. En ese sentido, mi recomendación es la de invitar a rondas de inversionistas a empresas venezolanas y colombianas (Ecopetrol que inicialmente mostro interés de compra), especializadas y calificadas del sector a participar como accionistas potenciales de la empresa en un porcentaje mayoritario.

Pequiven como dueña del 100% de las acciones de Monómeros tiene la potestad de establecer las condiciones de venta y el lugar donde se efectuará la negociación, independientemente que la propiedad éste en territorio colombiano y su potencial comprador sea Ecopetrol, la petrolera colombiana. En tal sentido, mi recomendación es utilizar el esquema de subasta de la BVC.

Un esquema y proceso óptimo de subasta y puja a través de la Bolsa de Valores de Caracas y su sistema de negociación SIBE que ofrece transparencia en el proceso de oferta y evaluación de los potenciales participantes y abierto al público en sesión especial en el recinto de la Bolsa de Valores de Caracas. Una vez seleccionadas las empresas que formaran parte societaria de la nueva Monómeros, una porción accionaria minoritaria (un 20% a 40%) se colocara en el mercado de valores en Venezuela y Colombia entre inversionistas medianos y pequeños de los dos países. Así las acciones de la nueva Monómeros se cotizarían tanto en las Bolsas de Valores de Venezuela, como en la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, un porcentaje minoritario de las acciones de Monómeros se cotizarán en las dos bolsas de valores. La empresa o consorcio ganador en la subasta y con mayoría accionaria tendrá el control administrativo y gerencial de la empresa.

El listado de las acciones de Monómeros en la Bolsa de Valores de Colombia abriría la posibilidad de negociarse a través del NUAM (Mercado Integrado Latinoamericano) que está integrado por las Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Santiago de Chile, la Bolsa de Lima, lo que abre de forma exponencial la posibilidad de apertura del capital a nivel latinoamericano y fuente futura de financiamiento para la nueva Monómeros. Sería una señal clara del estado venezolano en cuanto a una profunda reestructuración de la empresa, de PDVSA y Pequiven y una señal a los inversionistas extranjeros y nacionales de una nueva orientación y modelo de negocios y de apertura al mercado de valores no solo a nivel local de la Bolsa de Valores de Caracas sino latinoamericano.

Tras los anuncios de colocar porcentajes de participación accionarias de empresa públicas en las bolsas de valores del país, y en los cuales ya se han colocado ofertas públicas de acciones de Cantv y adelantando procesos para nuevas rondas de acciones del Banco de Venezuela, la estructuración y venta de Monómeros a través de un esquema accionario de democratización del capital como planteo, profundizaría la participación ciudadana de la propiedad y sentaría las bases para la inclusión de otras empresas del estado ,como es el caso de las empresas mixtas petroleras, petroquímicas y del gas, las cuales podrían incluirse en este proceso de apertura del capital y democratización a través del mercado. Por ello, dentro del planteamiento que recomiendo se podrían colocar acciones de empresa mixtas petrolera de la faja en particular: PetroBoscan, PetroIndependencia, PetroPiar, (empresas donde Chevron tiene participación accionaria minoritaria y PDVSA el 60% de las acciones en cada una de las EM. Dentro de éste grupo piloto de salida al mercado de valores podría incluirse también a PetroDelta. Luego vendrían algunas otras EM donde participan ENI, Realiance Petroleum, Repsol.

Estoy seguro, de concretarse esta posibilidad que planteo, los venezolanos e inversionistas extranjeros estarán muy interesados en invertir y participar como socios en todas estas empresas bajo una visión de mayor apertura, transparencia y mejora de buen gobierno corporativo y de responsabilidad con sus accionistas. Un impulso importante para el mercado de valores venezolano y un aumento de los ingresos para el Estado vía impuestos, regalías, actividad económica y de empleos generados por mayor operatividad y producción por parte de las compañías socias de PDVSA.

@asesorfinaciero

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.