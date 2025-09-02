Sector empresarial pide cooperación con el Estado para mejorar eficiencia portuaria

Representantes de Consecomercio y la Cámara de Comercio de La Guaira plantearon la necesidad de un modelo de cooperación entre el sector público y privado que permita optimizar la capacidad instalada de los puertos y acercar a Venezuela a estándares internacionales. Ambas organizaciones coinciden en que la eficiencia portuaria es clave para recuperar la competitividad del país.

La coordinadora de la Comisión de Aduanas y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, explicó que la baja actividad portuaria responde a la contracción económica nacional, que ha reducido el consumo interno pese a la creciente dependencia de importaciones.

Ramos insistió en la urgencia de publicar el protocolo de exportación y, aunque reconoció avances en infraestructura y servicios, advirtió que persisten limitaciones en equipos, procesos tecnológicos y conectividad logística que generan sobrecostos y demoras.

«La aduana cumple un rol estratégico en la transformación del modelo económico hacia uno más competitivo y sostenible. En febrero de 2024, Venezuela formalizó su ingreso al Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, lo que podría significar una reducción de hasta 14% en los costos asociados al comercio exterior», sostuvo Ramos.

Trámites y digitalización

Por su parte, Gretsy Marín, coordinadora de la Comisión de Aduanas de Consecomercio, subrayó que la competitividad del comercio exterior venezolano requiere mejoras en infraestructura, transporte y procesos.

«Es importante fortalecer las condiciones en los puertos. La aplicación de tecnología y la simplificación de trámites son vitales para agilizar operaciones y reducir retrasos que hoy dependen de factores como fallas eléctricas o de conectividad», apuntó.

Próximos pasos

El 27 de agosto, las comisiones de aduanas y exportación de Consecomercio elaboraron un primer diagnóstico de prioridades en materia de importaciones, logística internacional, transporte y tratados binacionales. Ese documento servirá como base para elevar propuestas conjuntas a las autoridades competentes.

En la agenda también está el encuentro sectorial de Consecomercio, programado para el 25 de septiembre en La Guaira, donde se debatirá un modelo aduanero moderno, alineado con el comercio global y articulado con toda la cadena logística.

Finalmente, esta discusión se da en la antesala del 50° aniversario del Día del Aduanero, que se conmemora cada 21 de septiembre, una ocasión que servirá para reflexionar sobre el papel estratégico de la aduana en la economía venezolana.

Con información de nota de prensa