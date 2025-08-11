Crespo: Decreto de emergencia, bajo debate con reactivación de Chevron

Con la extensión por 60 días del decreto de emergencia económica, aprobada por Nicolás Maduro, el economista Luis Crespo afirmó que esta medida abre el debate sobre su conveniencia con la reanudación de las operaciones de Chevron en el país.

En declaraciones a Unión Radio, el especialista explicó que el instrumento le permite al gobierno nacional actuar en materia económica y otorga consideraciones especiales durante la coyuntura.

«Sin embargo, está abierto el debate sobre la conveniencia de utilizar este tipo de medidas en un momento en que la llegada de Chevron representa una buena noticia y puede convertirse en un elemento multiplicador de inversiones extranjeras que impulsen el crecimiento», resaltó Crespo.

En ese sentido, indicó que es fundamental que dichas disposiciones no entren en contradicción ni generen desconfianza o incertidumbre.

El pasado viernes 8 de agosto la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el gobernante Nicolás Maduro decidió renovar el decreto de emergencia económica, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.924 del 8 de agosto de 2025, que otorga al Ejecutivo facultades especiales para aplicar medidas destinadas a atender coyunturas extraordinarias en materia económica y financiera.

De acuerdo con Rodríguez, la prórroga busca dar continuidad a las acciones emprendidas para mitigar el impacto de las sanciones internacionales y los efectos de la coyuntura del comercio mundial, así como preservar la estabilidad económica.

Maduro firmó el decreto el pasado martes 8 de abril para, según él, «defender y proteger la economía nacional ante el impacto de la guerra comercial».

«Apelo a las facultades constitucionales contenidas en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna para proteger al sector productivo frente a las circunstancias que se presentan en el mundo», dijo el mandatario durante la activación del motor telecomunicaciones y nuevas tecnologías en Caracas.

Es de recordar que Rodríguez, también ministra de Petróleo, fue quien propuso a Maduro activar el decreto, argumentando que los aranceles globales anunciados el pasado 2 de abril por el presidente Donald Trump impactaron los mercados energéticos y afectaron el precio del barril de petróleo venezolano.