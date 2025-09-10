Adultos mayores en Venezuela: el grupo más golpeado por la crisis y el mercado laboral

Un reciente estudio de la Red de Longevidad en Venezuela proyecta que para el año 2050 más de 7 millones de venezolanos superarán los 60 años. El dato no es menor: en 1990 apenas el 6% de la población tenía esa edad, la proporción se duplicó a 12% en 2020 y, en los próximos 25 años, podría escalar hasta 21%. Con esas cifras, Venezuela se perfila entre los países más longevos de la región.

En teoría, los hombres deberían jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 55. En la práctica, la mayoría sigue trabajando, por voluntad o necesidad. Y aquí se abre el debate: ¿qué significa jubilarse en un país donde la pensión equivale a menos de un dólar al mes?

El economista Asdrúbal Oliveros no duda en señalar la precariedad:

«El concepto de jubilación en Venezuela, técnicamente, no existe. Las pensiones no permiten cubrir ni lo más básico, y los salarios tan bajos imposibilitan construir un ahorro privado. Solo una minoría logra hacerlo».

Según Oliveros, los adultos mayores están entre los más golpeados por la crisis, junto a los niños y quienes viven en pobreza extrema. Los gastos en salud, que aumentan con la edad, los colocan en una situación especialmente vulnerable.

«La proporción de ancianos en pobreza extrema está por encima del promedio nacional», advirtió.

Empresas obligadas a adaptarse

Paradójicamente, la salida masiva de jóvenes profesionales por la migración ha abierto la puerta a que cada vez más empresas recurran a trabajadores de mayor edad, valorando su experiencia y formación.

“Muchas compañías han relajado sus requisitos y están contratando personas que antes consideraban fuera de rango. Ahora incluso diseñan paquetes con seguros de salud, algo clave para quienes superan los 40 años y se convierte en un incentivo tan importante como un crédito para un carro o un posgrado lo sería para un joven”, explicó Oliveros.

El desafío de una vejez digna

De un lado está un sistema de seguridad social que no garantiza un retiro digno. Del otro, una población que vive más años y mantiene sus facultades, pero que se enfrenta a un mercado laboral frágil y a un costo de vida en permanente ascenso.

El gran reto al 2050 será dar respuesta a una generación que, lejos de descansar después de décadas de trabajo, se ve obligada a seguir activa para poder sobrevivir.