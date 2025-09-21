Venezuela exportó 148 mil barriles de petróleo a EEUU en la primera quincena de septiembre

Venezuela envió aproximadamente 148.000 barriles de petróleo hacia Estados Unidos entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre, según datos del Departamento de Energía del gobierno estadounidense (DOE por sus siglas en inglés).

Durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, los envíos diarios promediaron 49.000 barriles, mientras que entre el 6 y el 12 de septiembre se alcanzó un máximo de 99.000 barriles diarios.

En las semanas previas, correspondientes a la tercera y cuarta de agosto, los envíos se situaron en 74.000 y 98.000 barriles diarios, respectivamente, sumando un total de 172.000 barriles de crudo.

Estas cifras posicionan a Venezuela en el noveno lugar entre los diez principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, lo cual significa un retroceso frente a los primeros meses del año, cuando el crudo venezolano estaba entre la tercera y quinta posición, reseñó el portal Petroguía.

En julio, la petrolera estadounidense Chevron recibió una licencia para reanudar operaciones en Venezuela tras el acuerdo entre Washington y Caracas por el intercambio de ciudadanos encarcelados. La autorización permite a la petrolera realizar actividades esenciales bajo supervisión estadounidense.

El gobierno de Donald Trump había suspendido sus operaciones de bombeo en mayo, tras haber anunciado en marzo la retirada de la licencia, que luego prorrogó hasta el 27 de mayo.

Actualmente, Chevron opera con una licencia mínima, limitada a tareas de mantenimiento, similar a la que tenía antes de 2022, lo que garantiza la preservación de su infraestructura sin detener totalmente sus actividades.