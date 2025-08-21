Cavedatos prevé que homologación de software de facturación digital culmine en 2026

Venezuela avanza de manera progresiva hacia la implementación plena de la facturación digital, un proceso que —de acuerdo con la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnología de la Información (Cavedatos)— debería completarse en 2026.

Anna De Luca, presidenta del gremio, explicó que el principal reto ha sido la homologación de los distintos programas de facturación existentes en el país. El número de solicitudes superó las expectativas iniciales: además de las casas de software, varias empresas con desarrollos propios han debido registrar y adaptar sus sistemas a los estándares exigidos.

La dirigente gremial señaló que la homologación es clave para garantizar la trazabilidad y seguridad de las facturas electrónicas, al tiempo que reducirá los costos administrativos para las compañías. «Este proceso permitirá una simplificación considerable en los cálculos relacionados con el pago de impuestos», subrayó.

Durante una entrevista en Fedecámaras Radio, De Luca destacó también el impacto competitivo que traerá la facturación digital. A su juicio, disponer de datos en tiempo real facilitará a las empresas tomar decisiones más rápidas sobre su portafolio de productos, servicios o asignación de personal, lo que se traducirá en mayor productividad y rentabilidad.

De consolidarse en el plazo previsto, la facturación digital representará un cambio estructural en la gestión administrativa del sector privado venezolano, alineándolo con tendencias ya adoptadas en otros países de la región.