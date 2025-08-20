Tamara Herrera: Diferencial cambiario seguirá bajo presión

La economista Tamara Herrera advirtió que la economía venezolana atraviesa un nuevo escenario de presiones cambiarias debido a la combinación de la caída en los precios internacionales del petróleo y la interrupción parcial de los aportes de divisas de Chevron, factores que reducen de forma significativa la oferta en el mercado oficial.

«El país enfrenta un shock externo, porque disminuyen los ingresos petroleros y se corta un flujo que era muy importante: las divisas que Chevron estaba obligada a vender en el mercado formal», explicó Herrera en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

Esa reducción, dijo, ha obligado al Banco Central de Venezuela (BCV) a retomar un rol más activo en las intervenciones cambiarias para contener la demanda insatisfecha que termina presionando al mercado no oficial.

Brecha cambiaria bajo presión

Según Herrera, la consecuencia inmediata es el ensanchamiento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. No obstante, destacó que a diferencia del año pasado, el BCV ha permitido que el dólar oficial se deslice, evitando un anclaje rígido que podría haber generado distorsiones más graves.

«La estrategia es un crawling peg no declarado: un deslizamiento controlado que busca no alejarse demasiado de la realidad del mercado», señaló. Aun así, subrayó que la oferta de divisas sigue siendo insuficiente y que el ajuste cambiario deberá acercarse inevitablemente al precio del dólar de mercado.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 20 de agosto de 2025: 138,1283 Bs/USD (+0,9023%)

Restricción de importaciones y control del gasto

La directora de Síntesis Financiera también indicó que el Gobierno ha optado por contener las importaciones no prioritarias, elevando aranceles y encareciendo el acceso a divisas para sectores considerados no esenciales. El objetivo, dijo, es «jerarquizar» el uso de las divisas disponibles en un contexto de escasez.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene un control del gasto público y del crédito bancario para evitar una expansión monetaria que incremente la presión sobre el tipo de cambio. «La economía seguirá funcionando con un Gobierno preocupado porque no haya excesos de bolívares que alimenten la demanda de divisas», precisó.