Prohibición temporal de drones amenaza irrigación de 50.000 hectáreas agrícolas, advierte AVAT

La suspensión temporal del uso de drones en Venezuela podría afectar de manera directa la irrigación de unas 50.000 hectáreas de cultivos, advirtió Efraín Eustache, ingeniero aeronáutico y miembro de la Asociación Venezolana de Agrotecnología (AVAT).

El especialista explicó que los drones son una herramienta clave para focalizar el riego y la aplicación de insumos agrícolas, lo que permite ahorrar recursos y reducir costos hasta en un 30% frente a los métodos tradicionales. «La intención de usar esta tecnología es precisamente el ahorro y la eficiencia en el uso de fertilizantes y agroquímicos», señaló a Fedecámaras Radio.

El impacto deriva de la resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927, de fecha 18 de agosto de 2025, mediante la cual el Gobierno de Nicolás Maduro prohibió las operaciones con aeronaves pilotadas a distancia (drones) en todo el territorio nacional por 30 días continuos, prorrogables.

La medida, emitida por los ministerios de Interior, Justicia y Paz; Transporte; Defensa; y Economía y Finanzas, no solo suspende el vuelo de drones, sino también su compra, venta, fabricación, importación, exportación, capacitación y adiestramiento. Únicamente quedan exceptuados los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado debidamente autorizados.

Un marco previo y nuevas dudas

Desde 2018, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) regula las operaciones con drones en el país, exigiendo el registro de los equipos y de sus operadores, así como la definición del uso —recreativo, privado o comercial—. Sin embargo, la nueva resolución amplía las restricciones y otorga al Ministerio de Transporte la potestad de conceder excepciones a entes públicos y privados.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha explicado los motivos de la medida ni precisado en qué casos se autorizarán excepciones. En sectores como la agricultura, la construcción y la industria audiovisual, persisten dudas sobre la continuidad de proyectos que dependen de esta tecnología.

De extenderse la prohibición, productores y analistas advierten que el agro venezolano podría enfrentar mayores costos y retrasos en la adopción de soluciones tecnológicas que buscan mejorar la productividad en un entorno ya complejo.