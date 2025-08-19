Venezuela restringe vuelo de drones por 30 días prorrogables

agosto 19, 2025 1:11 PM
Dron drones
Foto: Pixabay

Las autoridades venezolanas prohibieron el vuelo drones en todo el territorio nacional, según resolución en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.927, de fecha lunes 18 de agosto de 2025.

En una resolución conjunta entre los ministerios de Interior, Justicia y Paz, así como de Transporte, Defensa y Economía y Finanzas, se estableció la prohibición de operar estas aeronaves por un lapso de 30 días continuos, los cuales serán prorrogables de ser necesario.

«Resolución Conjunta mediante la cual se prohíbe la operación y circulación aérea en todo el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos, así como la instrucción, capacitación, adiestramiento, compra, venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de los equipos, artefactos o dispositivos, sus partes y componentes», señala la resolución.

Indicó la gaceta que quedan exceptuados de la aplicación de esta resolución, todos los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado, relacionados con el ordenamiento jurídico venezolano y debidamente autorizados por la autoridad competente.

Regulados

En Venezuela, las operaciones con aeronaves no pilotadas o pilotadas a distancia están reguladas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desde el año 2018. Para ello, se instruyó que los operadores de este tipo deben registrarse en el organismo, así como su dispositivo e informar el uso que se dará al dron: recreativo, privado o comercial.

La resolución conjunta publicada en Gaceta Extraordinaria destaca además que el Ministerio de Transporte podrá emitir las excepciones a la aplicación a los órganos, entes del Estadio y demás personas naturales y jurídicas de derecho público o privado.

Lee la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.927 aquí 

