Aumentan los venezolanos que buscan asilo en Europa

Mientras que las solicitudes de asilo en la UE+ cayeron un 23% en el primer semestre de 2025, los venezolanos se convirtieron en el grupo más numeroso, con 49.000 registros, un incremento del 31% respecto al mismo periodo del año pasado.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA, por sus siglas en inglés) publicó su informe de mitad de año, destacando que este cambio se debe principalmente a la caída en las solicitudes sirias, tradicionalmente las más numerosas.

España, el principal destino

Casi la totalidad de las solicitudes venezolanas (93%) se presentaron en España, donde la lengua común, la presencia de una diáspora consolidada y la tendencia de las autoridades españolas a concederles protección han convertido al país en el principal destino. El volumen representa un incremento del 29% interanual en comparación con la primera mitad de 2024.

Francia se mantiene como receptor de solicitudes de asilo, pero la presencia venezolana en España marca una tendencia creciente y sostenida.

Comparativa regional

Los venezolanos ahora superan a otros grupos tradicionales de solicitantes, como los afganos (42.000) y los sirios (25.000). Este cambio refleja la crisis socioeconómica prolongada en Venezuela y la búsqueda de seguridad y oportunidades en Europa.

El informe también señala que otros grupos en aumento incluyen a los ucranianos (16.000 solicitudes, +29%) y colombianos, pero el crecimiento venezolano sigue siendo el más significativo en términos absolutos en la primera mitad de 2025.

La creciente presencia venezolana en el sistema de asilo europeo coincide con debates sobre mecanismos de visado y protección internacional, que el Parlamento Europeo prevé reforzar en los próximos meses para garantizar un control más flexible y ordenado del flujo migratorio.