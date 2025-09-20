Venta de vehículos en Venezuela retrocede en agosto pese al repunte anual

El mercado automotor venezolano mostró en agosto un retroceso mensual, tras meses de crecimiento sostenido. De acuerdo con la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), las ventas se redujeron 4,8% respecto a julio, al pasar de 3.105 a 2.954 unidades.

La caída contrasta con el desempeño acumulado del año: entre enero y agosto de 2025 se han vendido 21.024 vehículos nuevos, lo que supone un aumento de 108,65% frente al mismo lapso de 2024, cuando se registraron 10.076 unidades.

Cavenez proyecta que el mercado podría cerrar 2025 con unas 30.000 unidades comercializadas, lo que representaría un crecimiento interanual del 70,8%.

El sector ha ganado dinamismo con la incorporación de nuevas marcas como Isuzu, Kia, Dongfeng, Forthing y JMC, que se sumaron a tradicionales líderes como Toyota y JAC Motors.

El presidente de JAC Motors Venezuela, Sergio González, dijo a EFE que el sector «no ha dejado de estar creciendo» desde 2020, lo que atribuye, en parte, a que «muchas marcas nuevas están participando en el mercado», lo que «hace también que se desarrolle una competencia sana».

Sin embargo, economistas advierten que la capacidad de compra sigue siendo limitada en un país donde el salario mínimo oficial no alcanza un dólar mensual, lo que restringe el acceso de la mayoría de los ciudadanos a vehículos nuevos.

Empresarios del sector consideran que la leve contracción de agosto refleja esa fragilidad estructural y señalan que la continuidad del crecimiento dependerá de estrategias de financiamiento más agresivas y de incentivos fiscales que abaraten los precios finales.

También puede leer: México impondrá un arancel del 50% a los automóviles chinos tras presiones estadounidenses

Con información de la agencia EFE.