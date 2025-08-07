Gobierno evalúa venta directa de agricultores merideños en el Mercado de Coche

Autoridades del Ejecutivo nacional realizaron este miércoles una visita de inspección a las instalaciones del Mercado Mayorista de Coche (Inmerca), en Caracas, para observar el funcionamiento de la cadena de distribución de productos agrícolas y discutir propuestas relacionadas con la venta directa por parte de productores del estado Mérida.

La actividad contó con la participación del ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, la viceministra Tibisay León, también presidenta del Insai, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Los acompañó una delegación de agricultores andinos, vinculados especialmente a la producción de papa.

Durante el recorrido se evaluó el funcionamiento del proceso logístico en Inmerca, desde la recepción de los productos hasta su comercialización, con énfasis en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y en los permisos de movilización emitidos por el Insai.

Propuesta para reducir intermediación

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de habilitar espacios permanentes para que los productores merideños vendan sus cosechas directamente en el mercado, sin necesidad de intermediarios. La medida, en discusión, busca favorecer tanto a los agricultores como a los consumidores, al reducir los márgenes de comercialización y mejorar el acceso a productos frescos.

Aunque no se anunciaron decisiones formales, las autoridades presentes destacaron el potencial impacto de este tipo de esquemas en la formación de precios y la eficiencia de la cadena de suministro agroalimentaria urbana.

Mercados municipales como espacio estratégico

La alcaldesa Carmen Meléndez señaló que su gestión trabaja en la mejora de la infraestructura de los mercados municipales, con el objetivo de facilitar una relación más directa entre el productor y el consumidor final. También agradeció el respaldo de los ministerios de Agricultura y Comercio en este tipo de iniciativas.

Desde el Ministerio de Agricultura se indicó que esta inspección se enmarca en un esfuerzo más amplio para revisar las condiciones logísticas, sanitarias y de comercialización en los principales centros de abasto del país. El foco está puesto en mejorar la trazabilidad de los productos, optimizar los tiempos de distribución y garantizar condiciones favorables para los pequeños y medianos productores.