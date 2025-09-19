Fedecámaras alerta sobre deterioro de vías en zonas productoras de carne y leche

El estado de las vías de penetración agrícola en los municipios Guanarito y Papelón de la región llanera, mantiene en alerta a los productores de carne y leche. Fedecámaras Portuguesa advirtió que el deterioro de la infraestructura vial compromete tanto el traslado de alimentos como la operatividad del sector agropecuario.

Omar El Choumary, presidente del gremio en la entidad, señaló que las condiciones actuales son precarias, pese a los esfuerzos de los propios productores por realizar labores de mantenimiento. «No obstante que los propios productores han realizado labores de autogestión, estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar una recuperación completa y sostenible de las vías», indicó.

Un caso reciente ilustró la situación: una gandola cargada de animales quedó varada en el barro, generando retrasos en la cadena de suministro y exponiendo al ganado a largas horas de intemperie. Este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en la llamada «ruta de la leche», donde los tiempos de traslado de los productos lácteos se han extendido de manera significativa.

El dirigente gremial también apuntó al impacto de las lluvias registradas entre junio y agosto. Aunque las aguas han drenado, los caminos siguen representando un obstáculo para movilizar la producción desde las fincas hacia los mercados.

En este contexto, Fedecámaras Portuguesa, en la voz de su presidente, hizo un llamado a las autoridades de la región para que atiendan las vías de penetración agrícola. Proponen la colocación de material granular como una medida para mejorar las condiciones actuales, lo que facilitaría el trabajo de los productores y garantizaría la distribución de alimentos esenciales.

Con información de nota de prensa