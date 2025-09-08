Todo vendido en Maturín: ¿qué Vinotinto saldrá a jugar frente a Colombia?

Alrededor de 50.000 personas se congregarán el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín para presenciar el duelo de la Vinotinto frente a Colombia. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que las entradas se habían agotado el sábado.

Los boletos, cuya compra solo se podía hacer en línea a través de la web de la federación, iban desde los 20 a los 70 dólares, dependiendo de la ubicación en el estadio.

Tribuna BDV Norte (Inferior/Superior) $20

Tribuna BDV Sur (Inferior/Superior) $20

Tribuna Movilnet Superior $30

Tribuna Movilnet Inferior $30

Tribuna Forum Inferior $50

Tribuna Forum Superior $70

El escenario, sin embargo, abre el debate de ¿cuál de las dos versiones de Venezuela se presentará? La selección de Fernando Batista ha mostrado dos caras en la eliminatoria: sólida y efectiva en Maturín, donde se mantiene invicta, pero con un rendimiento mucho más irregular fuera de casa, donde apenas ha sumado dos puntos.

En su feudo oriental, la Vinotinto es un equipo difícil de vencer. 0 derrotas, 4 victorias y 6 empates en eliminatorias confirman que este estadio se ha convertido en un auténtico fortín. La selección ha sumado puntos frente a rivales como Argentina, Brasil o Uruguay (aunque en este último caso no estuvieron varios titulares).

Fuera del Monumental, Venezuela no ha rendido al registrar 0 victorias, 2 empates y 7 derrotas para un saldo de apenas 2 puntos de 27 posibles. Igualó 1-1 con Brasil en Cuiabá y 1-1 con Perú en Lima, mientras que cayó frente a Colombia, Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina. Ese balance la ubica, junto a Perú, con el segundo peor rendimiento de visitante en la competición, solo por encima de Chile.

Arma de doble filo

Otro elemento a tener en cuenta es que un estadio a reventar puede ser un arma de doble filo. Puede servir de impulso para buscar el gol desde el primer minuto, pero si la Vinotinto queda abajo en el marcador pasada la hora de juego, la presión de los 50.000 fanáticos puede jugar en su contra, el equipo tiende a desbordarse en ataque, pierde concentración y puede cometer errores decisivos.

Además, el duelo se jugará con un ojo en el Bolivia vs Brasil, ya que una victoria de la “verde” en su casa obligaría a Venezuela a ganar para mantener sus opciones de clasificación al Mundial.

El duelo frente a Colombia no solo definirá la suerte de la Vinotinto en esta fecha de eliminatorias, sino que también pondrá a prueba su capacidad de manejar la presión de un estadio repleto y mantener la concentración en momentos difíciles.