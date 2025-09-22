Vuelos de GOL muestran 51% de ocupación en primer mes de operaciones hacia Caracas

La aerolínea brasileña GOL cerró el primer mes de reanudación de sus vuelos a Caracas, Venezuela, con una ocupación cercana a la mitad en sus Boeing 737 MAX 8 utilizados en la ruta que parte de Sao Paulo.

El pasado 5 de agosto, la empresa reanudó sus operaciones hacia Venezuela tras una interrupción de nueve años debido a la retención de dólares a aerolíneas extranjeras por parte del gobierno venezolano. Poco más de un mes después del regreso de la ruta Sao Paulo-Caracas, se publicaron los datos de rendimiento de los vuelos.

Según el perfil de la DG Aviación, que monitorea de cerca la aviación venezolana, GOL transportó 3.298 pasajeros en los primeros 30 días de operaciones. Considerando los 36 vuelos operados en la ruta, según datos del organismo brasileño Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el promedio fue de 91,6 pasajeros por vuelo.

Dado que el Boeing 737 MAX 8 de GOL tiene 186 asientos, pero solo vende un máximo de 176 debido a que el asiento central está bloqueado en las primeras filas (Premium Economy), la tasa de ocupación promedio fue del 51,7%.

Se espera que la demanda aumente hasta finales de año con la llegada del verano, indicó el portal especializado Aeroin.

La meta de crecimiento

La brasileña GOL tiene entre sus planes llevar a 85% la tasa de ocupación de los vuelos entre Sao Paulo y Caracas. Representantes de la línea aérea señalaron en el lanzamiento oficial de la ruta el pasado 5 de agosto, que esperan alcanzar la meta en un período de cuatro a cinco meses.

Para la empresa, la ruta hacia Caracas se convierte en un corredor clave para el tráfico de pasajeros entre Venezuela y países del Cono Sur como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, dada la posibilidad de conexiones que la línea aérea ofrece a través de su hub en Sao Paulo.

La ruta ofrece cuatro frecuencias y opera los martes, jueves, sábados y domingos. El vuelo G3 9510 despega desde Sao Paulo/Guarulhos a las 17:05 y llega a Caracas a las 22:10. Mientras que el vuelo G3 9511 despega de Caracas a las 23:40 y llega a Sao Paulo a las 6:55 del día siguiente.

Bruno Balan, gerente ejecutivo de Planificación de la red aérea de GOL, afirmó a Finanzas Digital que uno de los primeros objetivos de la empresa para este y los próximos años es estudiar cuáles son las grandes oportunidades de expansión internacional. En este sentido, en los últimos 10 a 12 meses comenzaron con nuevas rutas como Costa Rica, México, Aruba y abriendo destinos que ya operaba como Surinam, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay.

«Vimos que Venezuela es hoy una oportunidad muy importante para el público de Brasil y para el público venezolano que está volviendo a viajar por turismo, así como para todo el público de Latinoamérica y especialmente del Cono Sur», dijo.

Agregó Balan que esta expansión pasa por mirar cuáles son los nuevos destinos que dentro la red y con el tipo de avión con los que cuenta GOL tiene sentido para operar de forma sostenible.

Con información del portal especializado Aeroin