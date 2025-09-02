Wall Street inicia septiembre en rojo tras un agosto positivo

septiembre 2, 2025 11:50 AM
Wall Street
Wall Street arrancó este martes con caídas en sus principales índices, en la primera jornada de la semana tras el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos.

A los pocos minutos del inicio de operaciones, el Dow Jones retrocedía 1,20%, el S&P 500 caía 1,28% y el Nasdaq cedía 1,40%.

El retroceso llega después de un agosto positivo: el S&P 500 superó por primera vez en su historia la barrera de los 6.500 puntos, con un avance mensual cercano al 2%.

Presión legal sobre los aranceles

Los operadores evalúan el impacto de un fallo de un tribunal federal de apelaciones, que determinó que el presidente Donald Trump se excedió en sus atribuciones al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, de 1977) para imponer aranceles a decenas de países.

Aunque la corte dejó las medidas vigentes de forma provisional, el dictamen afecta los gravámenes más duros aplicados a China, Canadá y México, además de los anunciados recientemente contra India. Trump calificó la decisión de “altamente partidista” y anunció que apelará ante la Corte Suprema.

Empresas en la mira

En el plano corporativo, Nvidia sigue bajo presión tras reportar sólidos resultados trimestrales, pero cerrar agosto con una baja del 2%. Entre las compañías del Dow Jones destacaban las caídas de Nike (-2,3%), Cisco (-2%) y Goldman Sachs (-1,85%), mientras que Merck (+1%) y McDonald’s (+0,85%) avanzaban en la apertura.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro iniciaron septiembre en ascenso: el papel a 10 años subió a 4,29%, mientras que el de 30 años superó el 4,98%.

Con información de EFE

