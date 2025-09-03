Wall Street cierra mixto; Nasdaq lidera gracias a la subida de Alphabet

Wall Street terminó la sesión de este miércoles en territorio mixto, con el Nasdaq encabezando las ganancias impulsado por la fuerte subida de Alphabet, matriz de Google, tras librarse de sanciones antimonopolio.

El Nasdaq subió un 1%, hasta 21.497 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,51% a 6.448 unidades. Por su parte, el Dow Jones retrocedió ligeramente un 0,05%, cerrando en 45.271 enteros.

Las acciones de Alphabet registraron un aumento del 9% luego de que un juez federal dictaminara que la compañía puede mantener su navegador Chrome y continuar realizando pagos a empresas para preinstalar productos, aunque no puede firmar contratos de exclusividad que condicionen licencias o pagos.

El fallo también favorece a Apple, que podrá seguir preinstalando Google Search en sus iPhones, lo que impulsó la acción de la tecnológica en un 3,8%.

Bancos y bonos en retroceso

El sector bancario se vio afectado por temores de desaceleración económica: Bank of America bajó un 0,7%, Goldman Sachs un 0,04% y JPMorgan un 0,06%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en 4,221%, tras una baja que siguió al fallo judicial que declaró ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Materias primas y divisas