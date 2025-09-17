Wall Street cierra mixto tras recorte de tasas de la Fed

Los principales índices de Wall Street cerraron con desempeños dispares este miércoles, en una jornada marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, tal como anticipaba el mercado.

El S&P 500 retrocedió 6,41 puntos, o 0,1%, hasta 6.600,35 unidades, mientras que el Nasdaq Composite cayó 72,63 puntos, o 0,33%, a 22.261,33 unidades. En contraste, el Dow Jones Industrial Average subió 260,42 puntos, o 0,57%, y cerró en 46.018,32 unidades.

También puede leer: Reserva Federal recorta tasas de interés en 0,25 puntos

El banco central anticipó que realizará dos rebajas adicionales de un cuarto de punto antes de fin de año, al reconocer un deterioro en el mercado laboral. En conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, aunque advirtió que la inflación sigue siendo una variable a vigilar.

«Powell moderó parte del entusiasmo inicial de los mercados por una relajación monetaria más agresiva. Señaló la debilidad del mercado laboral, pero reserva un recorte mayor para condiciones más graves que no se presentan actualmente», comentó Michael Rosen, director de inversiones de Angeles Investments.

El reciente repunte bursátil, impulsado por expectativas de una política monetaria más flexible y el auge de valores ligados a la inteligencia artificial, enfrentó presiones adicionales. Nvidia arrastró al Nasdaq tras reportes de que autoridades chinas habrían ordenado a grandes tecnológicas del país limitar la compra de sus chips de IA.

Con información de El Economista