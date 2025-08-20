Wall Street cierra mixto por caída de tecnológicas y presión sobre el S&P 500

agosto 20, 2025 5:50 PM
Wall Street
Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con descensos en el S&P 500 y el Nasdaq, mientras el Dow Jones logró avanzar impulsado por algunos valores industriales.

Al cierre de la sesión, el S&P 500 retrocedió un 0,24%, hasta 6.395 unidades, acumulando su cuarta jornada consecutiva en rojo. El Nasdaq Composite bajó un 0,67%, hasta 21.172 puntos, en su segundo día de pérdidas, y el Dow Jones de Industriales subió un 0,24%, hasta los 44.938 enteros.

Presión sobre Intel y las grandes tecnológicas

El sector tecnológico fue nuevamente el gran lastre de la jornada. Intel se desplomó un 7%, tras conocerse que la administración de Donald Trump planea adquirir un 10% de participación en la compañía, en una operación vinculada a las subvenciones recibidas bajo la Ley de Chips de 2022. A esto se sumó el anuncio de una inversión de 2.000 millones de dólares de SoftBank, en medio de los recortes de gastos que atraviesa el fabricante de semiconductores.

Otras firmas del sector también cerraron a la baja: Advanced Micro Devices, Broadcom y Palantir perdieron cerca del 1% cada una, mientras que Nvidia concluyó con una leve baja. Las denominadas “Big Tech” tampoco escaparon a la corrección: Apple (-1,97%), Amazon (-3,19%), Alphabet y Meta Platforms finalizaron en terreno negativo.

Entre las empresas de consumo, Target cayó un 6% tras anunciar que Michael Fiddelke, actual director de Operaciones, asumirá como nuevo consejero delegado a partir del 1 de septiembre.

Ganadores y perdedores del Dow Jones

Dentro del Dow Jones, destacaron las subidas de Travelers Companies (+2,05%), Walmart (+1,26%) y Caterpillar (+1,08%). Por el lado negativo, además de Apple y Amazon, retrocedieron Home Depot (-1,84%) y UnitedHealth (-1,45%).

En los mercados de materias primas, el crudo intermedio de Texas (WTI) subió un 1,25%, hasta los 63,13 dólares por barril, tras conocerse una caída semanal en los inventarios de crudo en Estados Unidos, lo que dio cierto soporte al ánimo de los inversores.

Con información de EFE

